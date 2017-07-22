Глава рязанского региона Николай Любимов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по развитию туризма

Заседание Совета ЦФО по вопросам развития туризма под председательством полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Александра Беглова состоялось сегодня в Сергиевом Посаде Московской области. В заседании приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, руководители субъектов ЦФО, представители туристической отрасли, эксперты. Рязанскую область представил глава региона Николай Любимов.

Темой заседания Совета стало развитие внутреннего и въездного туризма в субъектах РФ, находящихся в пределах ЦФО, а также меры по восстановлению в современном формате туристического маршрута «Золотое кольцо», которому в этом году исполняется 50 лет.

Открывая совещание, полпред Президента России в ЦФО Александр Беглов отметил, что туризм сегодня – одна из немногих отраслей экономики, которая демонстрирует рост. Кроме того, туристическая отрасль – это важный компонент развития малого бизнеса и сферы услуг, генератор новых рабочих мест. По его словам, каждый турист, приезжая в регион, поддерживает не менее трех рабочих мест. «Беспрецедентный рост переживает сегодня культурный туризм, на него приходится около 40 процентов всего глобального туризма, – сказал Александр Беглов. – У центральной России особое место в туристической индустрии. Здесь зарождалось русское государство, здесь сосредоточена наша историческая память. Такой концентрации культурно-исторических достопримечательностей нет нигде в стране. Тем не менее, этот потенциал реализуется не в полной мере».

По словам полпреда Президента РФ в ЦФО, регионы центральной России активно развивают туристические направления. Девять субъектов ЦФО, в числе которых и Рязанская область, участвуют в федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма, что уже позволило повысить туристическую привлекательность этих регионов. «Для того, чтобы сделать существенный рывок в этом направлении, надо решать несколько проблем. В первую очередь – наладить эффективное взаимодействие между регионами, – отметил Александр Беглов. – Сегодня в планах министерства культуры РФ и Ростуризма – создание новой целевой программы, основой которой должны стать именно межрегиональные проекты. Субъектам ЦФО уже сейчас нужно активно подключаться к подготовке программы и готовить предложения».

В рамках совещания с докладами о состоянии туристической отрасли в регионах выступили руководители субъектов ЦФО. О развитии внутреннего и въездного туризма в Рязанской области доложил глава региона Николай Любимов. По его словам, регион имеет огромный культурный, исторический и рекреационный потенциал, удобное географическое положение, развитую транспортную сеть, инициативное бизнес-сообщество. Кроме того, в Рязанской области активно развивается туристическая инфраструктура, в том числе благодаря поддержке Правительства РФ и участию региона в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».

Еще несколько лет назад нехватка современной инфраструктуры являлась основным сдерживающим фактором развития отрасли. Сегодня ситуация значительно улучшилась, во многом благодаря участию региона в федеральной программе с проектом по созданию туристско-рекреационного кластера «Рязанский», – сказал Николай Любимов. – Программа стала мощной движущей силой для всей региональной туриндустрии: появились крупные инфраструктурные объекты, с возможностью организации семейного и активного отдыха, деловых мероприятий. Сформировался такой сегмент, как хостелы, получил развитие рынок мини-отелей.

По словам главы Рязанского региона, объем привлеченных в туристическую отрасль внебюджетных средств уже составил более 2,6 млрд. рублей. До конца 2018 года эта цифра достигнет более 3 млрд. рублей. Николай Любимов отметил, что с учетом полученных положительных результатов уже разработана концепция нового кластера «Касимовский». «Основу кластера составят объекты города Касимова – исторического поселения федерального значения. В качестве модели рассматривается муниципально-частное партнерство. Проект предложен для включения в концепцию новой федеральной программы по туризму в составе дестинации «Центральная Россия», – сказал Николай Любимов.

Говоря о включении Рязанской области в федеральные и межрегиональные туристические маршруты, Николай Любимов отметил, что в этом направлении правительством региона проводится большая работа. В частности, Рязанская область представлена в проекте «Русские усадьбы». Регион представлен в проекте 10 культурными объектами. Региональная разработка «Дом с мезонином. Гнездо семьи и рода» включена в перечень 11 брендовых маршрутов. «Еще один проект «Россия – Родина космонавтики», от ЦФО в проекте участвуют 5 регионов. Рязанская часть маршрута будет включать, наряду с музеем К.Э. Циолковского на его родине в с. Ижевское, музей И.П. Павлова, музей НИИ пчеловодства и еще ряд объектов», – сказал Николай Любимов. В рамках доклада глава региона также предложил рассмотреть на федеральном уровне механизмы и формы поддержки малых городов, являющихся историческими поселениями федерального значения.

В беседе с представителями СМИ глава региона Николай Любимов рассказал о предложениях по укреплению межрегионального информационного сотрудничества. «Нам необходимо заключать соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между регионами и между информационно-туристическими центрами, – сказал Николай Любимов. – Поскольку большую часть туристов в Рязанской области составляют жители Москвы и Подмосковья, мы предложили рассмотреть возможность размещения постоянной фотовыставки достопримечательностей регионов ЦФО в одном из московских парков».

Кроме того, по словам Николая Любимова, перспективными направлениями отрасли может стать туризм для пенсионеров и детский туризм. «У нас уже есть хороший опыт по развитию детского туризма – проект министерства культуры РФ «Моя Россия», участниками которого стали тысячи школьников всей страны. Рязанская область, в качестве принимающей стороны, присоединилась к проекту в 2016 году. Было бы правильно, чтобы аналогичные программы продолжались, – сказал глава региона. – Сейчас ведется работа над созданием проекта «Школьное путешествие по Рязанской области», включающего программы с посещением музеев, театров, природных территорий, промышленных предприятий, которые должны соотноситься со школьными учебными планами, что позволит расширить знания школьников по предметам».

Источник: сайт правительства Рязанской области