Рязанцы смогут создать свой «Импульс»

Жителей региона приглашают к участию в конкурсе социальной рекламы

Цель конкурса – содействие развитию социальной рекламы в России как эффективного инструмента формирования социальной ответственности.

Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти и местного самоуправления «Импульс» выступает Международное информационное агентство «Россия сегодня». В этом году, помимо государственных структур Российской Федерации, к участию в конкурсе приглашены коллеги из Абхазии, Беларуси, Грузии, Казахстана и других стран.

В конкурсе более 10 номинаций, среди которых: «Лучшая видеореклама», «Лучший плакат», «Лучшая рекламная кампания», «Будь здоров!», «Дети – наше все», «Безопасная езда», «Наш характер» и другие.

В жюри конкурса вошли ведущие российские эксперты в области рекламы, телевидения, государственного управления, представители профессиональных объединений, профильного экспертного сообщества.

Прием заявок на конкурс осуществляется до 18 сентября исключительно через сайт konkurs-impulse.ru. Дополнительную информацию, помимо сайта, можно получить по телефону +7 (495) 645-66-01 (доп. 7147) либо электронной почте impulse@rian.ru.

Церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса состоится 13 декабря в Москве.

Источник: сайт правительства Рязанской области