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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Более 33 тысяч тонн мяса произвели рязанские животноводы за I полугодие

09:07 / Экономика
Более 33 тысяч тонн мяса произвели рязанские животноводы за I полугодие

По состоянию на 1 июля в регионе во всех категориях хозяйств производство мяса скота и птицы на убой в живом весе составило 33734 тонны. Об этом информирует сайт регионального минсельхоза.

Основными производителями мяса остаются сельскохозяйственные предприятия, где произведено 24392 тонны или 72,3 процента от областного объема.

В частности, производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе в сельхозорганизациях составило 7,7 тыс. тонн.

Свинины на убой в живом весе произведено 14,8 тыс. тонн. При этом крупные свиноводческие предприятия региона – ОАО «Рязанский свинокомплекс» Рязанского района и ООО «Рязанский бекон» Сараевского района – существенно нарастили производство.

Птицеводческими предприятиями Старожиловского района произведено 429 тонн индейки, что в полтора раза выше уровня прошлого года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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