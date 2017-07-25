В Рязанской области отметили 800-летие села Исады

Торжества, посвященные этой дате, состоялись в селе 22 июля

Удивительно место — село Исады – возникло предположительно в XI веке. Есть предание, что село служило временным загородным местопребыванием великих князей Рязанских. Здесь были и прекрасные сады, от которых и пошло название.

Имя села Исады связано с началом переломных событий в истории России. В XVII веке в здесь находилась родовая усадьба рязанского воеводы Прокопия Петровича Ляпунова, который первым из будущих вождей народного ополчения начал собирать людей для похода и освобождения Москвы от польских интервентов.

Особым событием в этот день стало торжественное открытие закладного камня на месте будущего памятника Прокопию Ляпунову. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, Почетный гражданин Рязанской области и Спасского района, заслуженный художник Виктор Иванов, глава Исадского поселения Александр Воробьёв.

В рамках праздника чествовали ветеранов войны и труда, старожилов села Исады, молодоженов, выступали творческие коллективы Спасского районного Дворца культуры, проводилисьэкскурсии по достопримечательностям села.

На главной сцене на берегу Оки возле храма Воскресения Словущего состоялось театрализованное представление «Храни себя, родимое село», повествующее об удивительной истории села и его знаменитых жителях от древности до современности. В нем приняли участие артисты Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи, Рязанского областного музыкального театра, солисты Мария Видяпина, Светлана Жидкова, Дмитрий Лунев.

С историей села связаны имена знатных людей, проживавших или работающих в нем. В их числе –Герой Советского Союза Василий Игонин. Здесь провел детские годы, на всю жизнь сохранил любовь к Исадам и описал их в своей автобиографической книге знаменитый открыватель древнерусской архитектуры, философ Георгий Карлович Вагнер. Исады сегодня — давнее место жительства и центр творчества знаменитого художника Виктора Иванова, который стал почетным гостем праздника. Юные художники Спасского района на память о празднике нарисовали картины для художника.

Известный рязанский поэт Андрей Крючков исполнил вместе с ансамблем «Славяне» авторскую песню, посвященную селу Исады.

Завершился праздник яркой концертной программой Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова.

Источник: сайт ВЕЗДЕКУЛЬТУРА

Фото с сайта ВЕЗДЕКУЛЬТУРА