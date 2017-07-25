В резерв национальной сборной по тхэквондо вызваны двое рязанских спортсменов

С 17 по 31 июля на базе ДЮСШ «Витязь» с. Поляны Рязанского района проходят учебно-тренировочные сборы юношеской сборной России по тхэквондо

На сборах побывала глава регионального минспорта Татьяна Пыжонкова. На встрече присутствовал старший тренер юношеской сборной России, член исполкома союза тхэквондо России, вице-президент региональной общественной организации Рязанская федерация тхэквондо» Сергей Косьяненко.

Как сообщается на сайте министерства, в сборах принимают участие юноши и девушки 12-14 лет. Цель учебно-тренировочных сборов – эффективная подготовка юных спортсменов и формирования сборной команды России, которая примет участие в первенстве мира (22-27 августа 2017 г., Шарм-эль шейх, Египет) и в первенстве Европы среди кадетов (3-8 октября 2017 г., Будапешт, Венгрия).

В основной состав сборной вызваны 40 человек (20 юношей и 20 девушек) – победители и серебряные призеры национального первенства, прошедшего в Белгороде 1-6 июля 2017 г., в резервный состав – 20 человек (10 девушек и 10 юношей), среди которых бронзовые призеры и четвертьфиналисты национального отбора.

В состав сборной, принимающей участие в учебно-тренировочном мероприятии, вошли серебряные призеры первенства Европы 2016 г года – Пустеленина Римма (вес 47 кг) из Нижегородская обл. и Хузина Лилия (вес 59 кг) из Санкт-Петербурга.

В резерв национальной сборной вызваны спортсмены СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани Дмитрий Гуреев, а также спортсменка ДЮСШ «Витязь» Рязанского района Анастасия Косьяненко, уступившая на первенстве России в четвертьфинале Пустелениной Римме.

Глава регионального минспорта пообщалась со спортсменами и тренерами. Министр отметила, что для Рязанской области является большой честью принимать всероссийские спортивные мероприятия. «Тхэквондо – это олимпийский вид спорта, базовый в Рязанской области. У нас проводятся значимые турниры, а рязанские спортсмены добиваются высоких результатов», - сказала Татьяна Пыжонкова. Министр подчеркнула, что подготовка спортивного резерва – одна из самых актуальных тем в современном российском спорте. Стоит отметить, что Рязанская область добилась значительных успехов в этом направлении: если по итогам 2013 года по подготовке спортивного резерва регион был на 57-м месте в стране, то в 2016 – на 6-м. «Надеюсь, что и среди вас присутствуют будущие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, которые будут достойно защищать честь нашей страны на международных соревнованиях», – заключила министр, обращаясь к юным участникам сборов.