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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Девять человек тушили пожар в бане в Скопине Рязанской области

09:52 / Происшествия

Возгорание началось ночью 22 июля. Огнем охватило городскую баню, кирпичное здание с шиферной кровлей. Пламя повредило крышу здания. На пожаре никто не пострадал.

Огонь ликвидировали девять сотрудников Государственной противопожарной службы с помощью трех машин спецтехники. На данный момент выясняются причина пожара и ущерб устанавливаются.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, мобильная связь – 101.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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