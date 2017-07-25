Девять человек тушили пожар в бане в Скопине Рязанской области

Возгорание началось ночью 22 июля. Огнем охватило городскую баню, кирпичное здание с шиферной кровлей. Пламя повредило крышу здания. На пожаре никто не пострадал.

Огонь ликвидировали девять сотрудников Государственной противопожарной службы с помощью трех машин спецтехники. На данный момент выясняются причина пожара и ущерб устанавливаются.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, мобильная связь – 101.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области