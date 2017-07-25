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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Состав ХК «Рязань» пополнили защитник и форвард

10:05 / Спорт

Контракты с нашим клубом заключили игрок обороны Платон Прохоров и нападающий Сергей Рябухин, сообщил Михаил Солдатов.

26-летний Рябухин (родился 4 января 1991 года) – воспитанник хоккея города Снежинск (Челябинской области). Выступал за ЦСК ВВС и ЦСК ВВС-2 из Самары, «Славутич» (Смоленск) и пермский «Молот-Прикамье». В сезоне-2016/2017 провел 3 матча в ВХЛ в составе «Молота прикамье», очков и штрафных минут не набирал. Затем Сергей отправился в Смоленск, где 32 раза выходил на лед в форме «Славутича»: 12 (7+5) набранных очка, 91 штрафная минута, показатель полезности «+3».

Прохоров (родился 8 мая 1997 года в Москве) – воспитанник спортшколы столичного ЦСКА. Выступал за юношеские команды армейцев из которых привлекался в сборные страны по своему году рождения. Но в 16-летнем возрасте Платон сменил Москву на Ярославль и влился в структуру «Локомотива». Защищал цвета «Локо» и «Локо-Юниор». В сезоне-2016/2017 в чемпионате МХЛ провел 57 матчей, набрал 7 (2+5) очков, заработал 34 штрафные минуты, при показателе полезности «+7».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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