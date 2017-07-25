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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Обезьяна, сбежавшая из передвижного цирка в Рязанской области, поймана

10:11 / Общество
Обезьяна, сбежавшая из передвижного цирка в Рязанской области, поймана

Информация о беглянке поступила в Главное управление МЧС России по области 21 июля. Животное, принадлежащее коллективу передвижного цирка, вырвалось на свободу в Рыбновском районе. При этом обезьяна успела укусить женщину, которую затем госпитализировали в областную клиническую больницу. На данный момент примат пойман и помещен на карантин, сообщила пресс-служба ведомства.

В поисках опасного животного принимали участие более 70 человек. Помимо членов подразделений областного МЧС, среди них были сотрудники аварийно-спасательной службы региона с кинологическим расчетом, полицейские, работники администрации Рыбновского района. В поимке обезьяны помогали волонтеры и специалисты муниципального учреждения по контролю за бездомными животными, которые используют для гуманного отлова пневматические трубки с наркозом и ловушки. В поисках людям помогали легкомоторный самолет, беспилотник и тепловизор.

Поиски завершились 22 июля. Специалисты по контролю за безнадзорными животными нашли и поймали обезьяну. На данный момент животное обследуют и берут у него необходимые анализы, после чего будет решаться вопрос о месте его дальнейшего пребывания.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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