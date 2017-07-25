Рязанские «десантницы» не смогли помочь России обыграть Швецию

21 июля женская национальная сборная России сыграла второй матч в рамках группового этапа Чемпионата Европы-2017 в Нидерландах. Встреча с командой Швеции завершилась победой соперника. В игре приняли участие три футболистки «Рязани-ВДВ».

Дарья Макаренко матч против Швеции провела полностью. Елена Данилова вышла в стартовом составе, но была заменена на 72-й минуте. Марина Федорова, напротив, вышла на замену на 66-й минуте игры. Еще две «десантницы» в составе российской сборной, Анна Беломытцева и Татьяна Шейкина, остались в запасе.

В целом, тренерский штаб нашей сборной решил, что победный состав не меняют – напомним, в первой встрече была обыграна Италия 2:1 – и выпустил в старте тех же 11 футболисток.

С самого начала встречи шведки прибрали инициативу в свои руки. До поры подопечные Елены Фоминой держались, но на 22-й минуте все же дрогнули и Шелин открыла счет. Только после этого сборная России несколько успокоилась и так же стала создавать опасность у шведских ворот. Только вот наши девушки забить не сумели, а соперницы воспользовались очередным шансом – на 51-й минуте Блакстениус закрепила преимущество сборной Швеции.

Могли «тре крунур» забивать еще. Но проведенные Фоминой замены заметно освежили игру сборной России. В конце основного времени Надежда Карпова из «Чертаново» вполне могла вернуть интригу, но счет 2:0 дожил до финального свистка.

Матч завершился победой хозяек предыдущего Евро-2013, но борьбу за попадание в 1/4 финала продолжают и они, и мы. Уже завтра россиянки проведут решающий поединок на групповом этапе, в котором их соперником станет действующий победитель Чемпионата Европы и Олимпийских игр сборная Германии.

По материалам Официального сайта РФС