В Сасове открыли «Аллею Славы»

В городе дан старт проекту «Помним и гордимся», в рамках которого разработан мемориальный комплекс «Аллея Славы». Внести свой вклад в увековечивание имен знаменитых земляков предложил трудовой коллектив компании «Строительные технологии».

Как отметила инициатор проекта и сотрудница предприятия Марина Козлова, десятки людей своими делами прославили Сасово, современники и будущие поколения должны помнить об этом.

– Глава региона Николай Любимов подчеркивает, что сохранение исторического и культурного наследия Рязанского края очень важно, как для воспитания молодежи, так и для развития туристической отрасли. С нашей областью связаны имена многих героев, деятелей науки и культуры, прославивших регион на весь мир: 500 георгиевских кавалеров, 300 Героев Советского Союза и Героев России, 42 полных кавалера ордена Славы. В Сасове 18 Героев Советского Союза и два полных кавалера ордена Славы. Все их имена, вместе с именами других наших славных земляков, увековечены в мемориале. Мы уверены, что сквер с Аллеей славы станет любимым местом жителей, – рассказала Марина Козлова.

В обустройстве аллеи вместе с коллективом предприятия приняли участие жители Сасово. Сотрудники ООО «Строительные технологии» изготовили конструкции с информацией, которые установлены на территории сквера, расположенного на улице Мишина в районном центре. Сасовцы привели в порядок зеленые насаждения и дорожки. Основой композиции стал памятник «Ветеранам войны и труда», рядом расположен мемориальный комплекс «Вечный огонь». В «Аллее Славы» запечатлены имена героев войны и труда, заслуженных жителей города, которые всю жизнь трудились на благо своего края и внесли большой вклад в развитие Сасова.

В церемонии открытия мемориала приняли участие вдова полного кавалера ордена Славы Василия Михайловича Шемарова Инны Михайловна и дочь Героя Советского Союза Виктора Степановича Савина Татьяна. Они возложили цветы к памятным плитам в честь своих родных.

Организаторы надеются, что проект поддержат трудовые коллективы других муниципалитетов области, где также будут созданы свои Аллеи Славы.