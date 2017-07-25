Представители Рязанской области участвуют в федеральном форуме «Городская среда»

Форум, посвященный вопросам благоустройства городской среды и общественных пространств российских городов, инициированный партией «Единая Россия», проходит в столице Кубани – Краснодаре.

Работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок, после которых состоится пленарное заседание.

Речь идет о лучших практиках благоустройства, о вовлечении в этот процесс бизнеса и жителей, о развитии общественных пространств, в том числе в малых городах.

Рязанскую область на форуме представляют семь делегатов. В их числе – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев. Он участвует в работе дискуссионной площадки «Городские общественные пространства».