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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Представители Рязанской области участвуют в федеральном форуме «Городская среда»

11:58 / Общество
Автор фото: Людмила Иванова | Представители Рязанской области участвуют в федеральном форуме «Городская среда»
Фото: Людмила Иванова.

Форум, посвященный вопросам благоустройства городской среды и общественных пространств российских городов, инициированный партией «Единая Россия», проходит в столице Кубани – Краснодаре.

Работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок, после которых состоится пленарное заседание.

Речь идет о лучших практиках благоустройства, о вовлечении в этот процесс бизнеса и жителей, о развитии общественных пространств, в том числе в малых городах.

Рязанскую область на форуме представляют семь делегатов. В их числе – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев. Он участвует в работе дискуссионной площадки «Городские общественные пространства».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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