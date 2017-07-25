На 25 рязанских улицах две недели не будет горячей воды

Список адресов, по которым будут проводиться профилактические работы, опубликовала администрация Рязани со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, с 24 июля по 6 августа подача горячей воды будет прекращена по адресам:

- ул. Введенская, д. 86, д. 86 корп. 1;

- ул. Вокзальная, д. 5, д. 7;

- ул. Горького, д. 80;

- ул. МОГЭС, д. 14, д. 16, д. 28, д. 30;

- ул. Павлова, д. 12, д. 46;

- ул. Первомайский проспект, д. 19 (д/сад №20), д. 58 корп. 1, д. 60 корп. 1, д. 64 - корп. 1, д. 64 корп. 2, д. 64 корп. 3, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2;

- ул. Пожалостина, д. 14/18;

- ул. Семинарская, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2;

- ул. Сенная, д. 18;

- ул. Соборная, д. 23.

Горячей воды не будет с 25 июля по 6 августа на следующих 15 улицах:

- ул. 1-ый Мопровский пер., д. 3 (поликлиника №2);

- ул. 3-ий Мопровский пер., д. 4 корп. 1, д. 2;

- ул. 3-ий пер. МОГЭС, д. 3;

- ул. Весенняя, д. 1/28, д. 11, д. 3/15, д. 4, д. 5, д. 7, д. 7 корп. 1, д. 9, д. 9 корп. 1;

- ул. Вокзальная, д. 101, д. 26, д. 28, д. 38, д. 42, д. 89, д. 91, д. 97, д. 99;

- ул. Высоковольтная, д. 14, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 16 корп. 4, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 2, д. 20, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 34/13, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 37 корп. 3, д. 37 корп. 4, д. 41 корп. 2, д. 43, д. 45, д. 5/1;

- ул. Дзержинского, д. 24 корп. 1, д. 24/26, д. 26/24;

- ул. Никулина, д. 34, д. 4, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2;

- ул. Первомайский проспект, д. 61, д. 74 корп. 1;

- пл. Димитрова, д. 3;

- ул. Пушкина, д. 54;

- ул. С. Середы, д. 27, д. 36;

- ул. Троллейбусный пер., д. 21, д. 6;

- ул. Чкалова, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 13, д. 3, д. 30/6, д. 46 корп. 1, д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1, д. 9а (школа №17);

- ул. Шевченко, д. 18 (д/сад №138), д. 27, д. 28, д. 31, д. 33, д. 35, д. 52а.

Кроме того, по данным администрации города, с 24 июля по 1 августа горячую воду отключат в д. 18 по ул. Мервинская.