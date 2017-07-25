На стройке оздоровительного комплекса Рязанского государственного университета начали установку чаши бассейна

По данным пресс-службы вуза, чаша с переменной глубиной изготовлена из нержавеющей стали. Её размер – 25х16 метров. Специалисты уже выставили борта чаши, и на данный момент монтируется днище, а также проводятся сложные работы по водоподготовке. В бассейне будет установлена современная система очистки воды, а насосы и фильтры разместят в подвале сооружения. Параллельно с установкой чаши бассейна в здании оздоровительного комплекса завершаются отделочные работы.

Площадь сооружения составит 2839 кв.м. Для студентов и сотрудников РГУ имени С. А. Есенина будут работать бассейн, два зала для настольного тенниса и лечебной физкультуры, тренажёрный зал, восстановительный комплекс, а также две аудитории на 15 и 30 человек. Кроме того, на территории комплекса создадут универсальную спортивную площадку с современным покрытием для занятий волейболом и футболом.