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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Рязанская епархия и областное УМВД России будут сотрудничать в работе с молодежью

12:38 / Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор полиции Николай Пилюгин и Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Церемония подписания состоялась в здании Епархиального Управления в присутствии руководителей структурных подразделений областного Управления МВД России и духовенства Рязанской епархии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Владыка Марк входит в состав Общественного совета при УМВД России по региону. Священнослужители периодически помогают полицейским в профилактике наркомании, алкоголизма, бытовой преступности, а также в работе с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. Соглашение о сотрудничестве в деле профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни и духовно-нравственного воспитания молодежи – документальное закрепление многолетнего взаимодействия духовенства и стражей порядка.

После подписания соглашения Николай Пилюгин и митрополит Марк обсудили совместную работу на ближайшее время. Планируется провести занятия по духовно-нравственному воспитанию личного состава рязанской полиции, а также активно привлекать священнослужителей к значимым общественным мероприятиям, которые будет проводить областное УМВД.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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