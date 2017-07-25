В Рязани водитель-новичок врезался в обгоняемое авто и наехал на двух пешеходов

Авария произошла утром 22 июля напротив дома №5 на улице Вокзальной в Рязани. Молодой человек ехал на «Жигулях» 7-й модели и решил обогнать движущийся впереди «Фольксваген Тигуан». Маневр не удался: «Жигули» врезались в иномарку. После этого отечественный автомобиль наехал на мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеходы получили травмы и были отправлены в больницу. Оба авто получили механические повреждения. Отмечается, что водитель «Жигулей» получил водительское удостоверение в мае текущего года.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области