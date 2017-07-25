Рязанцев научат готовить шашлык из грибов на вегетарианском пикнике

Второй ежегодный летний праздник для всех, кто интересуется темой отказа от животных продуктов, состоится в Центральном парке культуры и отдыха. Как и прежде, организаторами и авторами рецептов для пикника станут рязанские вегетарианцы, веганы и сыроеды. Они покажут, как готовить те или иные блюда, расскажут кулинарные секреты, а также поделятся своим опытом здорового образа жизни.

Участвовать в пикнике могут все желающие, в том числе те, кто только интересуется темой вегетарианства. Каждый посетитель приносит с собой те или иные продукты из списка, а затем блюда готовятся прямо на месте. Гостей ждут вег-шашлык из шампиньонов и соевого мяса в соусе с приправами, баклажаны на гриле, овощной плов и другие блюда и десерты. Помимо кулинарной программы, участники будут играть в подвижные игры и общаться. На вег-пикник можно приходить с детьми и животными. Отмечается, что праздник проводится без алкоголя.

Сбор гостей пикника начнется 29 июля в 14.00 у центрального входа в ЦПКиО. Узнать подробности и продукты, которые необходимо приобрести для участия в празднике, можно в группе пикника ВКонтакте.

Фото группы «II Рязанский Вег-Пикник» ВКонтакте