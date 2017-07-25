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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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В Александро-Невском районе Рязанской области сгорел автомобиль

13:17 / Происшествия

Информация о возгорании появилась сегодня рано утром. В рабочем поселке Александро-Невский сгорело легковое авто. Огонь тушили четверо сотрудников Государственной противопожарной службы с помощью одной машины спецтехники.

Пострадавших при пожаре нет. На данный момент выясняются причина возгорания и возможный ущерб. Сотрудники главного управления МЧС России по области напоминают, что автомобили могут загораться из-за неисправностей топливной системы или электрооборудования.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, мобильная связь – 101.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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