Рязанец в составе московской команды принял участие в фестивале «Extreme Крым – 2017»

Вячеслав Саломатин вошел в состав московской команды по флайбордингу – полетам на серф-доске в море. Спортсмены работают на гидромотоциклах, которые всасывают воду и подают ее обратно мощной струей. Благодаря этому напору воды человек балансирует на доске размером чуть более метра. Об участии рязанца в V Международном фестивале экстремальных видов спорта «Extreme Крым – 2017» сообщил ТАСС.

Зрелищный праздник с участием артистов проходит в самой западной точке Крымского полуострова у мыса Тарханкут. Всего в состязаниях участвуют профессиональные спортсмены и любители экстремальных видов спорта из 15 стран. На площадке «Территория экстремальных удовольствий» площадью более 27 тыс. кв. м проводятся мастер-классы и соревнования по кайтсерфингу, виндсерфингу, дайвингу, аквабайку, плаванию на парусных тримаранах и на каяках и другим видам экстремального спорта. Фестиваль продлится до 6 августа, и параллельно со спортивными мероприятиями гостей ждут выступления музыкальных коллективов – «Уматурман», «7Б», «Агата Кристи», «Ундервуд» и других. Власти Республики Крым прогнозируют, что в этом году праздник соберет более 40-50 тысяч посетителей – это в полтора-два раза больше, чем в прошлом году.

Фото: ТАСС