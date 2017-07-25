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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Рязанские педагоги участвуют в двухдневном тренинге, посвященном программе наставничества

14:09 / Общество

Он стартовал сегодня, 24 июля, в администрации Рязани. Тренинг для педагогов, сотрудников органов и учреждений системы профилактик и муниципальных предприятий провели представители национального ресурсного центра наставничества «Ментори».

Он был основан два года назад в рамках программ некоммерческой организации «Рыбаков фонд». «Ментори» помогает организациям России внедрить наставничество с помощью новых методик и технологий для того, чтобы максимально способствовать раскрытию личностного потенциала ребенка.

Открывая тренинг, заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева отметила, что некогда наставничество было очень распространено, потом от этого отошли. «Сегодня вновь эта тема актуальна, поэтому администрация города и заключила соглашение о сотрудничестве с «Ментори», – отметила она. – Надеюсь, что тренинг пройдет успешно».

В ходе тренинга участникам расскажут об основных принципах программы наставничества, о том, кто может быть куратором и в чем заключается его работа. Разговор затронет и организационные вопросы, касающиеся наставничества.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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