В селе Кочуры Рязанской области прошла акция «Родник – живая нить»

Жители Милославского района предложили свое решение, как привести в порядок и сохранить природные водные источники Рязанского края, которые, в том числе, являются и достопримечательностями районов. Одно из таких предложений поступило от коллектива Кочуровской школы. Совместно с сотрудниками сельскохозяйственного предприятия ООО «Держава» педагоги разработали проект «Обустроим родник вместе!».

Как рассказала инициатор проекта Елена Фатина, работа над проектом началась весной этого года.

– Глава региона Николай Любимов говорит о необходимости уделять больше внимания экологии, беречь наши источники питьевой воды. Коллектив Кочуровской школы решил провести экологическую акцию «Родник – живая нить», чтобы привлечь внимание населения к проблемам природных источников. Мы начали работать над проектом еще весной. Собрали информацию о родниках, колодцах и источниках на территории нашего Кочуровского поселения. Когда произвели забор воды для проверки ее качества в лаборатории, то выяснили, что по химическому составу она гораздо лучше той, которую мы пьем из-под крана. На каждый источник нам выдали заключение о качестве воды, – пояснила Елена Фатина.

Акция «Родник – живая нить» стала первой частью проекта. Ее участники привели в порядок источник в деревне Ермоловка, освященный в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Жители села Кочуры и представители нескольких организаций района собрали мусор с территории вокруг источника, расчистили водосток от грязи. На крутом склоне сделали деревянные ступеньки, чтобы было удобно спускаться. Поставили столы и скамейки, разбили клумбы с цветами, высадили на поляне около источника декоративные кусты. Администрация Кочуровского поселения в поддержку инициаторов проекта «Обустроим родники вместе» устроила праздник – на площадке возле сельского Дома культуры прошел концерт.

Работа по благоустройству родников и колодцев Милославского района будет продолжена, до конца этого лета предполагается привести в порядок более десяти природных источников питьевой воды.