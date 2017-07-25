В Рязани будут судить двух мигрантов, нападавших на полицейских с ножом

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по области завершил расследование уголовного дела в отношении двух 27-летних уроженцев Республики Азербайджан, проживающих в Рязани. Оба злоумышленника обвиняются в насилии по отношению к представителю власти.

По данным следствия, вечером 22 ноября 2016 года обвиняемые назначили знакомому сотруднику полиции встречу, связанную с его служебной деятельностью. Оба злоумышленника были пьяны. Во время встречи один из обвиняемых ударил полицейского ножом в лицо, причинив легкий вред здоровью. Затем мужчины скрылись с места преступления.

Нападавших нашли 25 ноября 2016 года на территории Михайловского района во время оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленники ехали на автомобиле, при этом оба были под действием наркотиков. При задержании один из мигрантов выстрелил в стража порядка из травматического пистолета, второй – из незаконно приобретенного обреза ружья. От выстрелов никто не пострадал, и нападавших задержали. На данный момент обвинительное заключение по делу направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области