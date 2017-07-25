Рязанский регион заключил соглашение о сотрудничестве с Воронежской областью

В понедельник, 24 июля, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и правительством Воронежской области. Свои подписи под документом поставили глава рязанского региона Николай Любимов и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев

Соглашение предполагает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Инициатором подписания документа выступил глава Рязанской области Николай Любимов. По его словам, соглашение позволит регионам перенимать друг у друга лучший опыт и успешные практики.

– Воронежская область известна своими успехами, и достаточно серьезными, в промышленности, в сельском хозяйстве. Конечно, там более плодородная земля, и для сельского хозяйства, может быть, более благоприятные условия, но в то же время в Воронежской области практически сто процентов земельных угодий возделывается, и иногда даже для того, чтобы расширить производство, земель не хватает. Мы с удовольствием предоставим такую возможность воронежским сельхозпредприятиям, промышленным предприятиям, у которых будет желание. Кроме того, Воронежская область сделала серьезные успехи в социальной сфере, и многие методы могут быть успешно реализованы в Рязанской области, – отметил Николай Любимов.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поблагодарил Николая Любимова за инициативу и подчеркнул важность развития горизонтальных связей между регионами.

– Мы часто переоцениваем роль федерального центра, Москвы в решении социальных и экономических задач, и я вижу большой резерв в развитии именно горизонтальных связей, когда регионы сотрудничают в торгово-экономическом плане, науке, культуре и других сферах, – считает Алексей Гордеев.

Сегодня наиболее активное сотрудничество между Рязанской и Воронежской областями идет в рамках оборонно-промышленного комплекса: АО «Рязанский радиозавод» участвует в создании продукции в рамках воронежского концерна «Созвездие». Сложились связи по поставкам продовольствия из Воронежа в Рязань. В то же время из Рязанской области в Воронеж везут горюче-смазочные материалы. Теперь рязанским и воронежским предпринимателям, руководителям промышленных и сельхозпредприятий предстоит лучше узнать потребности и возможности друг друга. В планах на ближайшее будущее – обмен бизнес-миссиями.

– На сегодняшний день товарооборот Воронежской области с Рязанской примерно 5 миллиардов 200 миллионов рублей, и в ближайшие два-три года эту цифру можно удвоить. В соглашении для этого прописано все необходимое, – отметил Алексей Гордеев.

Руководители регионов говорили на встрече и об исторических, культурных скрепах между Рязанью и Воронежем. Вспомнили о том, что границы Рязанского княжества когда-то доходили до реки Воронеж, и о том, что именно Воронеж, где 2 августа 1930 года был высажен первый воздушный десант, называют родиной элитных воздушно-десантных войск, тогда как Рязань по праву считается столицей десантников.