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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Ремонт дворов и приведение в порядок общественных пространств распланируют в Рязанской области на ближайшие пять лет

15:40 / Общество
Об этом во время проходящего сейчас в Краснодаре форума «Городская среда» рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев

Он уточнил, что региональная программа по совершенствованию городской среды на ближайшую пятилетку будет готова уже к осени.

В настоящее время в Рязанской области реализация проекта «Городская среда» только началась. В него включились 20 муниципалитетов. Одних только дворов в этом году должно быть отремонтировано более 300.

По словам Андрея Савичева, проект «Городская среда» для региона крайне необходим. Дворы многоквартирных домов областного центра приводятся в порядок очень медленно, а в районах области они не ремонтировались никогда.

В рамках «Городской среды» вместе с ремонтом дворовых территорий в области начали приводить в порядок общественные пространства. Самый крупный проект – благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани. Это еще и пример вовлечения бизнеса в обустройство общественного пространства в городе.

Как сказал Андрей Савичев, региональная программа по формированию благоприятной городской среды будет составлена так, чтобы ею были охвачены максимум муниципалитетов, были учтены все пожелания жителей многоквартирных домов.

– Важно понять, что нужно нашим гражданам: велодорожки, скамейки, цветники, фонтаны... И уже исходя из этого должна проектироваться инфраструктура общественного пространства, –подчеркнул Андрей Савичев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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