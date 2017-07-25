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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Пять процентов юридических лиц Рязанской области внесли недостоверные сведения в Единый реестр

16:06 / Актуально
Федеральная налоговая служба РФ по Рязанской области проверила достоверность сведений по региону, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

По состоянию на 01.07.2017 в реестр внесено 1600 записей о недостоверности сведений – это 5 процентов от общего количества юридических лиц, зарегистрированных в области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди признаков недостоверности юридического лица – так называемая «массовость». По этим понимаются регистрация юрлица по «массовому» адресу (более 10 организаций на адрес), а также наличие «массового» руководителя (один более чем на пять организаций) или «массового» участника (учредитель более чем в 10 организациях). Также «тревожный сигнал» - несовпадение адреса организации, указанного в учредительных документах, и реального местонахождения.

В ФНС отмечают, что запись о недостоверности в Едином реестре – подрыв деловой репутации предприятия и указание на признаки «фирмы-однодневки», с которой нет оснований сотрудничать. Кроме того, информация о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ отражается и в выписке из реестра. Важно, что с 1 сентября текущего года вступают в силу изменения Федерального закона № 129-ФЗ. По ним юридические лица могут быть исключены из Единого реестра по решению регистрирующего органа, если в реестре больше шести месяцев сохраняется запись о недостоверности сведений об организации.

Единый государственный реестр юридических лиц, формирование которого осуществляют налоговые органы - публичный информационный ресурс. Содержащиеся в нем сведения публикуются на официальном сайте Федеральной налоговой службы и доступны в электронном сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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