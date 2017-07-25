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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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В Сасове Рязанской области женщина обокрала пенсионера

16:44 / Общество

Суд установил, что в апреле этого года жительница Ульяновской области П. обманом узнала, где пенсионер К. хранит сбережения, а затем похитила 65 тысяч рублей, заменив их фальшивыми. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Пострадавший пенсионер проживает в с. Фроловское Сасовского района. Злоумышленница, придя к пожилому мужчине, назвалась сотрудником Пенсионного фонда РФ. Она сказала К., что ему положена прибавка к пенсии в сумме 1100 рублей, но у нее при себе имеются лишь купюры в 5 000 рублей. Обманув пенсионера, П. прошла в его дом и сказала ему, что сейчас проводится денежная реформа: купюры достоинством 5 000 рублей с защитной металлизированной полосой в ближайшее время нужно будет обменять на такие же без полосы. Затем П. вышла из дома и стала тайно наблюдать за действиями мужчины в окно. Тот достал кошелек из-под скатерти на комоде в зале дома и стал проверять свои денежные купюры. Так П. узнала, где пенсионер хранит деньги. После этого она без труда похитила у хозяина дома 65 000 рублей, подложив при этом в кошелек девять поддельных банкнот по 5 000 рублей.

Во время суда злоумышленница полностью согласилась с предъявленным обвинением. Суд учел, что П. активно помогала следствию и добровольно возместила пенсионеру все деньги. Также срок наказания был снижен ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и потому, что у П. есть малолетние дети. Женщина получила два года условно с испытательным сроком с дополнительными обязательствами на два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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