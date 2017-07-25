В Рязани начали поиск свидетелей ДТП с участием иномарки и мотоцикла

Специализированное следственное отделение по расследованию ДТП СУ УМВД России по области просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла 13 июня 2017 года на перекрестке улиц Промышленная и Интернациональная в Рязани. Об этом сообщается на сайте областного УМВД России.

Установлено, что авария произошла примерно в 21.03. Рязанец ехал на автомобиле NISSAN X-TRAIL по улице Промышленной. На нерегулируемом перекрестке с улицей Интернациональная иномарка начала поворачивать налево и не уступила дорогу мотоциклу HONDA, который ехал прямо во встречном направлении. В результате авто сбило мотоцикл, а водитель HONDA получил тяжкие телесные повреждения.

Очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 213.

Также расследованию можно помочь по телефону 29-95-84.