06:24 МСК
Вторник
25 / 07 / 2017
Выпуск № 133 (5420)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
151

В Рязани начали поиск свидетелей ДТП с участием иномарки и мотоцикла

16:46 / Общество

Специализированное следственное отделение по расследованию ДТП СУ УМВД России по области просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла 13 июня 2017 года на перекрестке улиц Промышленная и Интернациональная в Рязани. Об этом сообщается на сайте областного УМВД России.

Установлено, что авария произошла примерно в 21.03. Рязанец ехал на автомобиле NISSAN X-TRAIL по улице Промышленной. На нерегулируемом перекрестке с улицей Интернациональная иномарка начала поворачивать налево и не уступила дорогу мотоциклу HONDA, который ехал прямо во встречном направлении. В результате авто сбило мотоцикл, а водитель HONDA получил тяжкие телесные повреждения.

Очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 213.

Также расследованию можно помочь по телефону 29-95-84.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Сасове Рязанской области женщина обокрала пенсионера

Ремонт дворов и приведение в порядок общественных пространств распланируют в Рязанской области на ближайшие пять лет

В Рязани будут судить двух мигрантов, нападавших на полицейских с ножом

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:56
100 рязанских спортсменов вошли в историю вместе с участниками самой массовой тренировки по боксу
18:47
Рязанский филиал Росгосцирка начнет работу в 2018 году
18:33
В Рязанской области прошла ярмарка-дегустация «Ряжские вкусы»
18:27
В Рязанской области обманутым дольщикам помогут финансисты
18:23
Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с банком «ФК «Открытие»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы