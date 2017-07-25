В Рязани начали ремонтировать самый крупный дорожный объект – Куйбышевское шоссе

Подрядчики приступили к капитальному ремонту шоссе, а также к замене асфальтобетонного покрытия на улице 10-я Линия

Об этом сообщила администрация Рязани со ссылкой на управление благоустройства города. Всего по состоянию на 24 июля строительно-монтажные работы проходят на 12 участках муниципальных автомобильных дорог, из них пять объектов – в завершающей стадии ремонта.

Основные виды работ идут на улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, 6-й Линии, Северном и Южном переулках, Первомайском проспекте, проезде Яблочкова, 10-й Линии и Куйбышевском шоссе. Также продолжается обустройство дорожной инфраструктуры на Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина.

Кроме того, с 20 по 23 июля рабочие заделали выбоины в асфальтобетонном покрытии на участках автомобильных дорог по улицам Васильевской, Кудрявцева, Новоселов, Пролетарской, Чапаева и Черновицкой. Площадь работ составила около 160 кв. метров.