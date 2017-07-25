За неделю в Рязанской области стало на 236 маленьких жителей больше

Младенцы появились на свет в период с 17 по 23 июля

Мальчиков родилось больше: 130 мальчиков, в то время как девочек 106. Кроме того, в областном перинатальном центре было зарегистрировано рождение пары близнецов.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области