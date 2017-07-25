За неделю в Рязанской области стало на 236 маленьких жителей больше

Мальчиков родилось больше: 130 мальчиков, в то время как девочек 106. Кроме того, в областном перинатальном центре было зарегистрировано рождение пары близнецов.
Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области
Мальчиков родилось больше: 130 мальчиков, в то время как девочек 106. Кроме того, в областном перинатальном центре было зарегистрировано рождение пары близнецов.
Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области
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