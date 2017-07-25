23 района Рязанской области рассказали о своей культуре на фестивале «Рановское лето»

Праздник проходил 22 июля в поселке Добрая Воля Ряжского района на берегах реки Рановы

Второй фестиваль друзей «Рановское лето», организованный правительством региона и администрацией Ряжского района при поддержке областного министерства культуры и туризма, стал частью празднования 80-летия Рязанской области. На торжестве побывали вице-губернатор Сергей Филимонов, главы администраций муниципальных образований и руководители органов власти региона.

Гостей фестиваля ждали визиты на «подворья», где всех встречали хлебом-солью и рассказывали об обычаях и знаменитых жителях разных районов. На кулинарной сцене учили готовить традиционные русские блюда, а затем давали попробовать получившуюся еду. Оценить рязанскую продукцию можно было и у прилавков фермерских и крестьянских хозяйств, а также ведущих предприятий пищевой промышленности региона.

За культурную программу отвечали артисты – поэты, чтецы, фольклорные коллективы, которые показали гостям самые яркие народные танцы и песни. Для разминки и веселья посетителям предлагалось пройти спортивно-народную эстафету «Сила духа», а также попробовать себя в стрельбе из лука, метании легких копий и топоров. Кульминацией праздника стал огромный «Хоровод традиций земли Рязанской», в который встали и артисты, и фермеры, и гости праздника. В финале хоровода люди выстроились в большую цифру 80 – в знак празднования 80-летия образования региона.

Источник: сайт министерства культуры и туризма Рязанской области

Фото с сайта «ВездеКультура»