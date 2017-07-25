06:26 МСК
Вторник
25 / 07 / 2017
Выпуск № 133 (5420)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
158

23 района Рязанской области рассказали о своей культуре на фестивале «Рановское лето»

17:35 / Культура
Праздник проходил 22 июля в поселке Добрая Воля Ряжского района на берегах реки Рановы
23 района Рязанской области рассказали о своей культуре на фестивале «Рановское лето»

Второй фестиваль друзей «Рановское лето», организованный правительством региона и администрацией Ряжского района при поддержке областного министерства культуры и туризма, стал частью празднования 80-летия Рязанской области. На торжестве побывали вице-губернатор Сергей Филимонов, главы администраций муниципальных образований и руководители органов власти региона.

Гостей фестиваля ждали визиты на «подворья», где всех встречали хлебом-солью и рассказывали об обычаях и знаменитых жителях разных районов. На кулинарной сцене учили готовить традиционные русские блюда, а затем давали попробовать получившуюся еду. Оценить рязанскую продукцию можно было и у прилавков фермерских и крестьянских хозяйств, а также ведущих предприятий пищевой промышленности региона.

За культурную программу отвечали артисты – поэты, чтецы, фольклорные коллективы, которые показали гостям самые яркие народные танцы и песни. Для разминки и веселья посетителям предлагалось пройти спортивно-народную эстафету «Сила духа», а также попробовать себя в стрельбе из лука, метании легких копий и топоров. Кульминацией праздника стал огромный «Хоровод традиций земли Рязанской», в который встали и артисты, и фермеры, и гости праздника. В финале хоровода люди выстроились в большую цифру 80 – в знак празднования 80-летия образования региона.

Источник: сайт министерства культуры и туризма Рязанской области

Фото с сайта «ВездеКультура»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!», посвященная 922-летию Рязани, продлится три дня

В Рязанской области отметили 800-летие села Исады

В выходные для рязанцев сыграют скрипачи и исполнители ретро-шлягеров

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:56
100 рязанских спортсменов вошли в историю вместе с участниками самой массовой тренировки по боксу
18:47
Рязанский филиал Росгосцирка начнет работу в 2018 году
18:33
В Рязанской области прошла ярмарка-дегустация «Ряжские вкусы»
18:27
В Рязанской области обманутым дольщикам помогут финансисты
18:23
Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с банком «ФК «Открытие»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы