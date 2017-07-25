В Сасове прошел семинар-практикум по развитию аквакультуры и туристических маршрутов

Организатором встречи предпринимателей, представителей органов власти, надзорных и контролирующих ведомств стал коллектив фонда «Сасовский районный Центр поддержки предпринимательства – бизнес инкубатор», который инициировал проект «Развитие малых форм хозяйствования и туристической привлекательности района (области)».

– Территория Рязанской области изобилует реками, озерами и прудами, считается хорошим местом для любительской рыбалки. Этот фактор – одна из составляющих привлекательного для туристов образа края. Не зря глава региона Николай Любимов, ставя задачу развивать местный и въездной туризм, акцентировал внимание жителей на сохранении и преумножении природных богатств. Наш проект поможет предпринимателям открыть для себя новую сферу деятельности, а туристам – интересный и полезный вид отдыха, – уверена инициатор проекта, представитель фонда Галина Гоголева.

Участникам семинара рассказали, какие виды рыб водятся в водоемах Сасовского района, где располагаются те или иные пруды и как арендовать их под разведение промысловых видов рыб, познакомили с понятием бизнес-плана и научили его составлять. Успешные фермеры поделились опытом участия в областных и федеральных грантовых программах. Инспекторы государственного контроля, надзора и охраны водных объектов напомнили участникам семинара основы природоохранной деятельности.

В завершении теоретической части состоялся мастер-класс по первоначальному зарыбливанию водоема и прошли соревнования по рыбной ловле между командами города Сасова и Сасовского района.

Организаторы надеются, что их инициативу подхватят соседние районы, а пример успешных фермеров поможет начинающим хозяйствам выстроить грамотную и эффективную работу.