Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с банком «ФК «Открытие»

Состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и банком «ФК «Открытие». Подписи под документом поставили глава региона Николай Любимов и председатель правления банка Евгений Данкевич.

Как подчеркнул, отвечая на вопросы присутствовавших на церемонии журналистов, Николай Любимов, речь идет о кредитовании не только субъектов малого и среднего предпринимательства, но и крупных предприятий. Нехватка доступных финансовых ресурсов – одна из важных проблем современной экономики. По словам главы региона, рязанским бизнесменам нужно помогать получать деньги на свои проекты. Для этой помощи, в частности, и подписано соглашение. Бизнесмены получат дополнительные источники финансирования. Частный банк «ФК «Открытие» обоснованные решения принимает оперативно.

Кроме того, добавил глава региона, банк «ФК «Открытие» широко известен в стране своими социальными проектами.

Как отметил Николай Любимов, регион надеется, что банк поддержит и рязанские социальные проекты. По мнению председателя правления «ФК «Открытие» Евгения Данкевича, наиболее востребованные проекты рязанцев обязательно найдут поддержку у возглавляемой им финансовой организации.