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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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В Рязанской области обманутым дольщикам помогут финансисты

18:27 / Власть

Проблема обманутых дольщиков в регионе весьма серьезна. В ее решении примет участие банк «ФК «Открытие». Об этом сообщил на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между этим банком и правительством Рязанской области глава региона Николай Любимов. Конкретные механизмы этой нестандартной помощи проанализированы на совещании, которое состоялось после церемонии подписания соглашения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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