В Рязанской области обманутым дольщикам помогут финансисты

Проблема обманутых дольщиков в регионе весьма серьезна. В ее решении примет участие банк «ФК «Открытие». Об этом сообщил на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между этим банком и правительством Рязанской области глава региона Николай Любимов. Конкретные механизмы этой нестандартной помощи проанализированы на совещании, которое состоялось после церемонии подписания соглашения.