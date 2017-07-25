Проблема обманутых дольщиков в регионе весьма серьезна. В ее решении примет участие банк «ФК «Открытие». Об этом сообщил на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между этим банком и правительством Рязанской области глава региона Николай Любимов. Конкретные механизмы этой нестандартной помощи проанализированы на совещании, которое состоялось после церемонии подписания соглашения.
В Рязанской области обманутым дольщикам помогут финансисты
18:27 24.07.2017 / Власть
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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