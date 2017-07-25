В Рязанской области прошла ярмарка-дегустация «Ряжские вкусы»

Коллектив ООО «Ряжский хлеб» выступил с предложением, как сделать товары рязанского производства популярными, и разработал проект «Покупай свое». Ярмарка-дегустация «Ряжские вкусы», прошедшая в местечке Добрая Воля, стала первым шагом на пути реализации проекта.

– Глава региона Николай Любимов говорит о необходимости поддерживать местных производителей, продвигать продукцию рязанского производства, в том числе, в соседних областях. Наш проект направлен на решение именно этой задачи. Важно объединить местных товаропроизводителей, предприятия общественного питания, показать качество и ассортимент товара, – рассказывает инициатор проекта, начальник производства предприятия Ирина Суслина.

Свою продукцию на ярмарке представили ООО «Ряжский хлеб», «Ряжский молочный завод», Ряжская рыбоперерабатывающая компания, ООО «Ряжский погребок», кафе «Отдых» ряжского райпо, колбасные цеха предпринимателей Надежды Юмашевой и Дениса Ломакина. На дегустации побывали жители нескольких районов области.

На ярмарке, помимо прочего, рассказали о том, как посредством QR- кода с помощью мобильного устройства и специальной программы можно больше узнать о ряжских товаропроизводителях.

В ходе народного голосования победителем признана продукция ООО «Ряжский хлеб». Все участники получили сертификаты. Организаторы проекта «Покупай свое» выразили уверенность в том, что аналогичные ярмарки пройдут во всех муниципалитетах области.