Рязанский филиал Росгосцирка начнет работу в 2018 году

Всего в следующем году в России откроются пять филиалов организации. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Иванова.

«В 2017 г. будет открытие в сентябре в нижнетагильском цирке, кисловодский цирк на подходе. Красивое здание получается во Владивостоке. В 2018 г. планируем открытие в Рязани, сейчас идут реставрационные работы в саратовском цирке», – рассказал Иванов. При этом, по словам замминистра культуры РФ Александра Журавского, в ведомстве довольны финансовыми и качественными показателями Росгосцирка.