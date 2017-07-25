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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Рязанский филиал Росгосцирка начнет работу в 2018 году

18:47 / Общество

Всего в следующем году в России откроются пять филиалов организации. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Иванова.

«В 2017 г. будет открытие в сентябре в нижнетагильском цирке, кисловодский цирк на подходе. Красивое здание получается во Владивостоке. В 2018 г. планируем открытие в Рязани, сейчас идут реставрационные работы в саратовском цирке», – рассказал Иванов. При этом, по словам замминистра культуры РФ Александра Журавского, в ведомстве довольны финансовыми и качественными показателями Росгосцирка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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