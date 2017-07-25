100 рязанских спортсменов вошли в историю вместе с участниками самой массовой тренировки по боксу

Рязанцы приняли участие в рекордной тренировке в Москве, которая была официально внесена в Книгу рекордов Гиннеса

Событие состоялось 22 июля, в День российского бокса, на Красной площади. Делегация из Рязанской области отправилась в Москву по поручению главы региона Николая Любимова и при поддержке регионального минспорта и областной федерации бокса.

Участниками тренировки стали около трех тысяч боксеров. Тренерами для всех этих спортсменов стали двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко. В финале события участники выстроились в ряды, образовав российский триколор.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, подобные праздники в рамках Дня российского бокса состоялись в нескольких городах страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году в Москве: тогда американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший провел занятие для 791 человека.

Фото с сайта министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области