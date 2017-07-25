Рязанцам напоминают: сегодня свой праздник отмечают кадастровые инженеры

Дата стала праздничной, начиная с 2008 года. 24 июля 2007 года был принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Инициатором учреждения праздника стала Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Кадастровые инженеры».

Кадастровый инженер занимается технической инвентаризацией и подготовкой технического плана объекта недвижимости, а также межеванием, определением координат границ участка и составлением межевых планов. Кроме того, этот специалист может проводить землеустроительную экспертизу. На сегодняшний день в государственном реестре кадастровых инженеров содержатся сведения о более чем 30 тысячах аттестованных специалистах. В 2012 году было создано Национальное объединение саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности, объединившее в своих рядах 11 подобных организаций по всей России.

Источник: calend.ru