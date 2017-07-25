Житель Рязанской области заготовил на окраине села 205 кустов мака и потерял сознание

Узнать о незаконном изготовлении и хранении наркосодержащих растений удалось благодаря обращению родственницы мужчины. Жительница поселка Побединка Скопинского района не могла найти 40-летнего родственника. Тот некоторое время не жил дома и нашел себе пристанище в заброшенном строении на окраине поселка. Женщина нашла этот дом, а за дверью – мужчину, лежавшего без сознания.

После этого полицейские и врачи выяснили, что мужчина находился под воздействием наркотических испарений. В доме и на прилегающем участке стражи порядка обнаружили 205 кустов мака. Растения были выращены на приусадебном участке, срезаны и приготовлены к засушке. По данным экспертизы, мужчине удалось «заготовить» более трех с половиной килограммов наркосырья.

Кроме того, выяснилось, что в последнее время сельчанин никого не пускал в свой новый дом и разговаривал с родственниками через дверь. Близкие не удивлялись этому, пока не обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы по ч. 2 ст. 231 УК РФ.