Лучший маленький спортсмен рязанского чемпионата ползунков прошел дистанцию за 19 секунд

Семейный праздник здорового образа жизни состоялся в Рязани в воскресенье, 23 июля

Рекорд скорости на дистанции в 10 метров установил Артем Шот – он участвовал в состязании в категории «Малыши от шести месяцев до года». Среди девочек до 1,5 лет лучший результат показала Полина Вдовина – она проползла за 5,94 секунды. Лучшим тандемом стали Алена Ларина с сыном Артемом: вдвоем они проползли десятиметровую дистанцию за 3,5 секунды. А самым юным спортсменом стал Глеб Гашкин, которому на момент состязаний исполнилось 6 месяцев и 11 дней. Все победители чемпионата получили медали, кубки и подарки.

Праздник собрал более 800 рязанцев с детьми от 6 месяцев до 3 лет. Если Родственники активно болели за своих спортсменов. Лучшую команду поддержки определят на фотоконкурсе, который начнется 27 июля в официальной группе мероприятия и завершится 10 августа.

Рязанский этап чемпионата - третий по счету во Всероссийском марафоне «Чемпионат ползунков - мировой рекорд в 2017». Аналогичные соревнования состоялись в Нижнем Новгороде и Калуге, а после Рязани пройдут в Туле. Итоговый праздник соберет маленьких спортсменов в ноябре в Санкт-Петербурге. Ожидается, что за год свои силы в этом «спорте» попробуют более тысячи малышей.

Состязание в Рязани состоялось при поддержке общественного движения «МамКомпания», проекта «Во!СемьЯ!», министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и клуба Рязанских мамочек. Следующее такое мероприятие пройдет в Рязани летом 2018 года.

Фото с сайта министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области