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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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В Рязанской области пройдет I Международный форум Древних городов

19:13 / Туризм
С такой инициативой выступил глава региона Николай Любимов 21 июля в ходе заседания Совета по туризму при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, который проходил в Сергиевом Посаде

Международный форум Древних городов планируется провести в Рязани в августе 2018 года. Предполагается, что в нем примут участие представители городов, возраст которых насчитывает более 500 лет. В программе Форума – обсуждение общих проблем и обширная культурная программа. Рязань, как один из древнейших городов не только среди регионов ЦФО, но и России, выступает организатором и площадкой для проведения мероприятия.

По словам главы региона Николая Любимова, каких-либо объединений древних городов до сих пор не существует, однако у всех них есть большое количество похожих проблем: это и сохранение архитектуры, культурных традиций, промыслов, гастрономии, и вопросы развития городской среды.

«Эти вопросы должны рассматриваться с участием древних городов мира, ведь каждый такой город имеет свой путь развития, свой уникальный опыт сохранения наследия», – сказал Николай Любимов. Инициатива главы региона Николая Любимова была поддержана Советом ЦФО по вопросам развития туризма при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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