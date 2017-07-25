В Рязанской области продолжают проверять работу ТСЖ и управляющих компаний

Государственная инспекция жилищного и строительного надзора области проводит проверки капитального ремонта домов, деятельности управляющих компаний и ТСЖ в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова.

С 17 по 21 июля проведена 71 проверка в отношении управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Выявлено 43 нарушения в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Так, рабочими группами осмотрен 21 многоквартирный дом, в шести из них выявлены нарушения, касающиеся организации проведения капитального ремонта. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.

Источник: сайт правительства Рязанской области