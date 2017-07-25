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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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«Подбелка» расширяет границы

00:01 / Культура
На фестивале уличных музыкантов в этом году появится новая, восьмая сцена
«Подбелка» расширяет границы

О сюрпризах, которые ждут гостей на традиционном музыкальном фестивале «Подбелка», журналистам рассказали его организаторы.

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2017» в этом году будет проходить уже в седьмой раз и по традиции откроет программу празднования Дня города. Время и место проведения – пятница, 28 июля, с 18.00 до 22.00 на улице Почтовой.

В прошлом году фестиваль проходил на семи площадках. Главных сцен было две – у памятника Ленину и памятника Евпатию Коловрату. В этом году к ним добавится третья, на территории Лыбедского бульвара.

– Фестиваль расширяет свои границы во всех смыслах, и теперь у нас получается некий музыкальный треугольник. Одной из мотиваций создать новую сцену было огромное количество заявок, которые не умещаются в рамках тех площадок, которые существуют. Восьмая сцена будет носить формат джаз-рок-сцены. На ней выступят именитые, не только в нашем городе известные коллективы, – сообщил продюсер Дмитрий Гавердовский.

В частности, в числе коллективов, которые выйдут на новую сцену, будут группы Feelin’s, «Maмa Jazz», «Спектрис», приоткрыл секрет музыкальный организатор фестиваля Антон Свиркин.

Там же, на Лыбедском бульваре, разместятся вернисаж и ярмарка изделий hand made. Кстати, впервые к полотнам художников добавится выставка фотографий. Кроме того, посетителей на «Подбелке» ждут уличные танцы, поэтическая площадка, акция по продаже авторских почтовых открыток, детская зона и многое другое.

Самое же главное – это музыка. Организаторы обещают качественную, красивую, интересную программу – музыку разных стилей и на любой вкус: фолк, латина, классика, рок-н-ролл, авторская песня… К кругу постоянных участников, любимых и ожидаемых публикой (это группы «Парнас», Hot Stuff, «Мохито», «Ловец сов», Оркестр летучих барабанщиков, «ЧЕLOVEК», баянист Игорь «Тапыч» Потапов, саксофонист Иван Ципорков и другие), добавятся и новые коллективы, будет много гостей из других регионов. В числе хедлайнеров на разных площадках – группы The Timers Band и «Сутра Подсолнуха». Всего организаторам пришлось провести тщательный отбор и выбрать участников из числа около сотни заявившихся.

Особую атмосферу «Подбелки» отметила начальник отдела управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова.

– Фестиваль давно вошел в число тех событий, которые развивают культурное пространство города. О качестве фестиваля говорят новые творческие единицы, которые каждый год появляются на «Подбелке», живая творческая атмосфера, очень динамичный темп, масса интерактива, огромное количество заявок, – подчеркнула Валентина Макарова.

В прошлом году «Подбелку» посетили не менее 14 тысяч рязанцев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 133 (5420) от 25 июля 2017 года
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