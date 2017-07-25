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Выпуск № 133 (5420)
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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Легенды государственной безопасности

00:01 / Дата
О былом, достижениях, планах. Только факты

В 1995 году 20 декабря первый российский президент Борис Ельцин подписал указ об установлении профессионального праздника – Дня работника органов безопасности Российской Федерации. Но задолго до этого официального шага День чекиста, как его называли и называют практически все, кто празднует эту дату, неформально отмечали во всех соответствующих подразделениях.

День работника органов безопасности привязан к дате создания первой советской спецслужбы – Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Декрет о ее создании как раз и был издан Совнаркомом 20 декабря 1917 года. С тех пор эта дата и стала сначала неформальным, а последние два десятка лет – официальным праздником. Праздником, который отмечают не только работники ФСБ, но и сотрудники его предшественника – КГБ СССР, а также Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного разведуправления, Главного управления специальных программ и других служб.

Но и до появления ВЧК в России существовали органы госбезопасности, и чекисты, что бы ни говорили большевики о необходимости «разрушить весь мир насилья», начинали свою работу не на пустом месте. Напротив: преемственность советских спецслужб по отношению к российским была явно подчеркнутой с самого первого дня. Местом дислокации ВЧК в Петрограде стал дом 2 по улице Гороховой – то есть тот же дом, в котором до 4 марта 1917 года квартировало петербургское Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Да-да, то самое Охранное отделение, которое революционеры презрительно называли «охранкой», но которого при этом боялись как огня.

А еще до того…

Начало начал

Как только возникает государство, так сразу же возникает и необходимость заботиться о его безопасности. Эту аксиому прекрасно понимали еще в эпоху античности, и с течением времени она находила все новые и новые подтверждения.

Прообразом отечественных органов госбезопасности можно считать знаменитую «тысячу лучших слуг», указ о создании которой Иван IV Грозный подписал в октябре 1550 года. По-другому это подразделение именовалось «царев и великого князя полк» и состояло из 1078 боярских детей. Одновременно с этим полком в Москве был создан и особый стрелецкий полк для охраны первого русского царя. Именно эти полки и стали первыми формальными структурами госбезопасности, поскольку занимались вопросами не столько военных угроз Московскому царству, сколько выявлением и ликвидацией угроз внутренних.

Когда Иван Грозный, последний из Рюриковичей, окончательно превратился в самодержавного правителя, на смену «тысяче лучших слуг», многие из которых успели перебежать на сторону противника, опасаясь царского гнева, пришли опричники. Но не только они отвечали за безопасность России: часть функций была возложена на созданные царем приказы. Например, Разрядный приказ занимался рассмотрением «воровских» и «разбойных» дел (в XVI веке воры и разбойники проходили скорее по ведомству госбезопасности), а Счетный отвечал за борьбу с хищениями из казны.

В 1654 году указом царя Алексея Михайловича (второй из Романовых) был создан Приказ тайных дел, который начал работать параллельно с Посольским приказом. Эта спецслужба взяла на себя все разведывательные функции. Таким образом, впервые было предпринято структурное разделение дипломатии и разведки. В регулярную практику секретной переписки, например, тогда были введены в России секретные шифры.

Приказ тайных дел или Тайный приказ – один из приказов в Московском государстве, который был, с одной стороны, личной канцелярией царя, с другой – учреждением, в которое передавались дела из прочих приказов по указу царя. Ему, кстати, был подчинен Дворцовый приказ. И, между прочим, Тайный приказ не был подчинен боярской Думе и все вопросы в его оперативной работе решались в обход ее мнения. Бояре и думные люди не входили в состав приказа, так как он был учрежден главным образом для наблюдения за их деятельностью.

Ошибочно считать, что это ведомство досталось в наследство от отца первому российскому императору Петру Великому, ведь Приказ тайных дел был уничтожен в самом начале царствования Федора Алексеевича. Собственно говоря, дальновидному Петру Алексеевичу с самого начала потребно было иное, а именно, чтобы при нем за госбезопасность отвечали несколько подобных служб.

Поэтому всем, что касалось деятельности иностранцев и выезда россиян за рубеж, ведала Коллегия иностранных дел. Ей, как нетрудно догадаться, доводилось заниматься и перлюстрацией писем, и надзором за «немцами», многие из которых могли оказаться иностранными шпионами – да и в реальности были ими, ведь тогда подобное занятие совершенно не считалось чем-то зазорным. А непосредственно внутренней безопасностью государства при Петре занимались две структуры: Преображенский приказ и Тайная канцелярия.

Михаил Фильчак
(Продолжение следует)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 133 (5420) от 25 июля 2017 года
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