Спортивный курьер

И путевки на чемпионат мира

В Болгаре (Республика Татарстан) прошел чемпионат России по самбо среди ветеранов, в котором приняли участие 245 спортсменов из многих российских регионов

Рязанские самбисты завоевали три медали – две золотые и одну серебряную. Чемпионами стали воспитанники тренера Юрия Ривкина, чемпионы мира среди ветеранов – мастера спорта СССР Виктор Беляев (весовая категория до 100 кг) и Василий Дюбанов (вес до 62 кг). «Серебро» добыл мастер спорта Анатолий Коротов (вес до 90 кг, наставник – заслуженный тренер России Юрий Гаврюшин). Рязанское трио завоевало путевки на чемпионат мира среди ветеранов, который пройдет в Греции. Вот только перед нашими самбистами встает практически неразрешимая задача – где взять средства в поездку на землю Древней Эллады? Ведь на чемпионат страны в Татарстан они ездили за свой счет…

«Альтаир» – звезда футбольная

Самый футбольный район в нашей области, конечно же, Рязанский, а настоящим открытием нынешнего сезона здесь стал «Альтаир». Рассказывает начальник команды Александр Аверьянов:

– Название футбольного клуба ко многому обязывает. Альтаир – самая яркая звезда в созвездии Орла и двенадцатая по яркости звезда на небе. Так что нашей команде предстояло быть лидером на футбольном небосклоне, и мы с этой задачей успешно справляемся. Подобрался отличный состав – есть лидеры во всех линиях. У нас опытный тренер – Олег Иванкин, вперед команду ведут ее капитан Евгений Ермолаев и вице-капитан Павел Крапивин. Мы не пропустили ни одного мяча в свои ворота, и в этом большая заслуга нашего голкипера Альберта Асельбора. В коллективе – настоящий сплав опыта и молодости. Глядя на ветеранов Руслана Киселева и Михаила Силкина не портят игру пятнадци-шестнадцатилетние Иван Митин, Женя Никонов, Данила Сочнов.

Первую часть районных баталий «Альтаир» превосходно завершил: досрочно, за тур до окончания чемпионата, завоевал «золото». Предстоит выступить еще в кубке района, в котором «альтаировцы» намерены сыграть не менее успешно, конкретно – добыть престижный спортивный трофей.

Успех «Альтаира» нельзя назвать случайным: за плечами создателя новой команды Александра Аверьянова успешная тренерская работа с коллективами различного ранга – «Горпищекомбинатом», «Русским светочем», «Бройлером Рязани», «МЖК». Его подопечные не раз становились чемпионами области, а «МЖК» играл в третьем дивизионе российских соревнований. Александр Аверьянов намерен повторить прежние успехи. Пока – на районном уровне.

Плюс два защитника

Новобранцами ФК «Рязань» стали для защитника.

В послужном списке Ильи Ваганова два профессиональных клуба.Сезон 2013-14 провел в команде «Русь» (Санкт-Петербург), которая выступала в группе «Запад» второго дивизиона российского первенства, в 2016-2017 играл в команде «Динамо-Брянск».

Данила Корольков профессиональную карьеру начал в «Челябинске», продолжил ее в команде «Динамо» (Киров), оба клуба представляют группу «Урал-Поволжье». Три сезона Корольков провел в команде «Биолог-Новокубанск» (группа «Юг»).

Сыграли на «отлично»

Рамонь, Воронежская область. С победы начали выступление рязанки в первенстве «Черноземье» по футболу среди девушек. Рассказывает главный тренер команды Владимир Спиридонов:

– В стартовом матче турнира наши девушки нанесли поражение воронежской команде – 5:0. Четыре гола в ворота соперниц забила Валерия Коровина, одним метким ударом отметилась открывшая счет в поединке Олеся Зимнухова. Во втором поединке наша команда победила футболисток Белгорода – 4:0. Хетт-триком отметилась Коровина, один гол забила Мария Пилипенко.

Рязанки в итоге стали первыми. Кроме Коровиной, Зимнуховой и Пилипенко, в команде-победительнице играли Любовь Фролова, Екатерина Никулина, Евгения Жерновая, Дарья Герасимова, Лилиана Тюлюкина, Виолетта Исайкина, Татьяна Клименко, Диана Рожнова, Полина Фетисова, Карина Крутякова, Анастасия Алябьева, Алена Мефодина, Юлиана Корешкова, Кристина Марочкина и Маргарита Харина. Представитель команды – Геннадий Сучков.

По итогам соревнований оргкомитет отметил трех рязанок – вратаря Виолетту Исайкину, нападающую Марию Пилипенко и бомбардира Валерию Коровину, на счету которой оказалось семь голов.

Теперь нашей команде предстоит выступить в финальном турнире первенства России, который пройдет в Салавате.

Поражение на старте

На старте первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») «Рязань» в Липецке уступила местному «Металлургу» – 0:1

Победный гол на 32-й минуте встречи забил Сергей Чернышов, воспользовавшись неуверенными действиями при защите собствен-ных ворот голкипера Сергея Правкина. «Рязань» провела матч в таком составе: Правкин, Ваганов, Корольков, Маричев, Лабзин (Скляров, 67), Абовян (Елисеев, 46), Шахназаров, Ващенко, Кулешов, Мещеряков, Сапельников (Зайцев, 46).

– При равной игре мы сами себе привезли гол, свои же полумоменты не использовали. По скорости, по борьбе мы не уступили соперникам, даже превзошли их, – так прокомментировал игру главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. – Отмечу полную самоотдачу своих подопечных.

Сообщаем результаты остальных матчей: «Арарат» (Москва) – «Зоркий» (Красногорск) – 3:0, «Энергомаш» (Белгород) – «Торпедо – Москва» – 0:0, «Строгино» (Москва) – «Химик» (Новомосковск) – 1:0, «Сокол» (Саратов) – «Зенит» (Пенза) – 2:0, ФК «Калуга» – «Ротор – Волгоград» – 1:0, «Сатурн» (Раменское) – «Динамо – Брянск» – 2:1.

В пятерке сильнейших

Аша (Челябинская область). В финальном турнире первенства России среди девушек в своем втором матче рязанки победили команду Иркутской области (1:0), затем уступили сверстницам из Пермского края (1:4), сыграли вничью (0:0) с соперницами из Татарстана и финишировали третьими в группе. В матче за пятое место они поспорили с командой Санкт-Петербурга. Спор выиграли рязанки: в основное время соперницы сыграли вничью (0:0), по пенальти победу вырвала наша команда – 5:4.