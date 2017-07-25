Память сердца

Сасовцы увековечили имена земляков, которые в годы войны и мирное время прославили город

В рамках проекта «Помним и гордимся» на одной из центральных улиц Сасова торжественно открыли мемориальный комплекс «Аллея Славы». Инициативу в этом благородном деле проявил трудовой коллектив промышленного предприятия «Строительные технологии», а поддержали ее все жители, многие из которых пришли на торжественное открытие комплекса.

Примечательно, что Аллея Славы появилась в сквере на улице Героя Советского Союза Александра Мишина. Александр Степанович родился в Сасове 30 апреля 1923 года в семье служащего железной дороги и в родном городе окончил среднюю школу. Когда на нашу Родину напал враг, Александр ушел на фронт. Участвовал в боях против фашистов с августа 1943 года. Служил гвардии рядовым 3-го батальона 2-й гвардейской Краснознаменной мотострелковой бригады. О его подвиге знают все сасовцы.

18 августа 1944 года в боях за высоту 132,9 западнее города Шяуляй противник при поддержке множества танков и бронетранспортеров перешел в атаку и ворвался в боевые порядки нашей пехоты. Сложилась угрожающая ситуация для нашей минометной батареи. Рядовой Мишин взял связку гранат и бросился под гусеницы «Тигра». Ценой своей жизни он помог отразить атаку противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Александру Степановичу Мишину присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Именем Александра Мишина названа улица в Сасове. Там же поставлен памятник.

С Рязанской областью связаны имена многих героев, деятелей науки и культуры, прославивших регион на весь мир. Среди уроженцев края – 500 георгиевских кавалеров, 300 Героев Советского Союза и Героев России, 42 полных кавалера ордена Славы. Чтобы почтить память уже ушедших героев и подчеркнуть важность достижений наших современников, коллектив ООО «Строительные технологии» инициировал проект «Помним и гордимся» в городе Сасово. Проект поддерживает позицию главы региона Николая Любимова, который неоднократно подчеркивал важность сохранения исторического и культурного наследия Рязанщины.

Старт проекта состоялся в городском сквере, где был открыт мемориальный комплекс «Аллея Славы». Комплекс создан совместными усилиями сотрудников «Строительных технологий» и неравнодушных граждан: на предприятии изготовили конструкции с информацией, которые установлены на территории благоустроенного сквера; жители привели в порядок зеленые насаждения и дорожки. Организаторы отмечают, что место выбрано не случайно: неподалеку от мемориала расположен памятник ветеранам войны и труда, рядом с которым горит Вечный огонь.

На Аллее Славы запечатлены имена героев войны и труда, заслуженных жителей города, которые всю жизнь трудились на благо своего края и внесли большой вклад в развитие Сасова. Среди них Герои Советского Союза Владимир Молодцов, Александр Мишин, Юрий Азовкин, Виктор Савин; полный кавалер ордена Славы, почетный гражданин города Василий Шемаров; советский конструктор оружия, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Государственной премий СССР Николай Макаров; русский советский писатель-маринист Алексей Новиков-Прибой; композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Аверкин; старший мичман подводной лодки «Курск» Александр Рузлев; выдающийся отечественный мыслитель Николай Федоров; писатели и журналисты Юрий Корольков и Николай Богданов; почетные граждане г. Сасово Людмила Борковская, Иван Малкин, Валентина Балыкова, Николай Егоров, Петр Селезнев. Все конструкции, на которых будут размещены имена, подготовили работники компании «Строительные технологии».

Организаторы отмечают, что проект нацелен на сохранение связи поколений, на формирование чувства патриотизма и социальной ответственности, на становление активной гражданской позиции. Он поможет сохранить память о боевом и трудовом подвиге сасовских героев, и эта память будет передаваться подрастающему поколению. Инициатива, реализуемая в Сасовском районе, является воплощением общей региональной политики, направленной на увековечивание славных имен уроженцев Рязанской области, и будет продолжена в других населенных пунктах территории.

Точки зрения

Марина Козлова,

инициатор проекта, начальник отдела кадров ООО «Строительные технологии»:

– С сасовским краем связаны имена многих героев, деятелей науки и культуры. Коллектив нашего предприятия «Строительные технологии» принял решение, что имена героев войны и труда, которые всю жизнь трудились на благо своего края и внесли большой вклад в развитие не только города, области, но и страны, должны быть обязательно увековечены. Эта память будет передаваться подрастающему поколению, поможет воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма. В дальнейшем мы продолжим благоустройство сквера. Памятник ветеранам войны и труда будет заменен на новую стелу, площадку выложим брусчаткой. На Аллее будут разбиты клумбы и проведено освещение. Также продолжится расчистка сквера, вырубка старых и посадка новых деревьев силами ветеранов, учащихся, почетных граждан и гостей города. Здесь будут установлены скамейки для отдыха, малые формы для детей и артобъекты. Я хочу поздравить всех с открытием Аллеи Славы и пожелать всем мирного неба над головой, блага, добра, взаимоуважения, чудесных возможностей роста и развития.

Сергей Воронин,

депутат Думы г. Сасово, Почетный гражданин г. Сасово:

– Это место, где увековечены имена тех, кто своим ратным подвигом в годы войны и талантом в мирное время прославил наш город. Это место нужно всем. Оно нужно и ветеранам, которые, придя сюда, вспомнят этапы своей жизни, увидят фамилии своих друзей, боевых товарищей. Это нужно людям среднего возраста, которые увидят здесь фамилии знакомых им людей. Ну а молодежь наша, побывав здесь, проникнется уважением к своему родному городу и гордостью за него. Мы сделаем все, чтобы продолжить дело этих людей, чтобы наш город становился краше. Конечно, это только начало. Эта Аллея будет расширяться и пополнится новыми именами. Хотелось бы, чтобы эти имена были связаны только с трудовыми достижениями. Важно, что такой процесс – увековечивания наших славных земляков – идет по всей Рязанской области. Думаю, стимулом к этому стала позиция главы региона Николая Любимова, который призывает нас беречь и сохранять историческое наследие родной земли.

Евгения Рубцова,

глава администрации г. Сасово:

– В историю нашего города вписана яркая и знаменательная страница. Мы открыли еще один мемориальный комплекс. Он навсегда останется нашим потомкам как символ чести, славы и дани глубокого уважения к тем нашим людям, которые и в годы войны, и в мирное время делали все возможное для того, чтобы наша родина стала независимой, а наш город процветал и был для всех поколений самым родным и любимым. Проект «Помним и гордимся» имеет большое патриотическое значение. Это то, что всегда объединяло и будет объединять людей, независимо от их партийной принадлежности, мнений и вероисповеданий. Это то, что и создает единство нашей России. К нам уже поступают предложения от других граждан, которые тоже хотят увековечить память своих родных и близких. Это очень здорово! Это и есть суть нашей русской души! Эта Аллея Славы в Сасове стала украшением и гордостью нашего любимого города.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава рязанского региона:

– В Рязанской области живут заинтересованные, активные люди, которые любят нашу прекрасную землю, могут и хотят прикладывать усилия для ее процветания. Это в равной степени относится как к экономической или социальной сферам, так и к истории и культуре. Ведь важно не только созидать – важно сохранять созданное, передавать из поколения в поколение накопленную мудрость, проверенные временем традиции. Именно такой подход обеспечивает стабильность региона и развитие его многостороннего потенциала.