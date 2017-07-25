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Выпуск № 133 (5420)
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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Помощники со стороны

00:01 / Общество
Попечительские советы при учреждениях соцзащиты региона объединились

В Рязанской области создан координационный совет представителей попечительских советов учреждений социального обслуживания населения. Первое заседание совещательного органа состоялось в региональном министерстве соцзащиты. Координационный совет создан для повышения эффективности работы учреждений данной сферы. Заседание открыла заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она отметила важность участия гражданского общества в управлении государством на разных уровнях, в том числе подчеркнула особое значение попечительских советов.

– Для директора учреждения попечительские советы – это или поддержка со стороны общественности, или, наоборот, указание, что выбран неправильный вектор, и есть возможность пообсуждать его с людьми. Ведь когда один человек принимает решения, ошибок, конечно, больше, – заметила Елена Буняшина.

Министр социальной защиты населения области Денис Боков, докладывая о приоритетных направлениях деятельности ведомства, остановился на теме общественного контроля качества соцуслуг.

– Мы хотим видеть в вас партнеров, людей, которые позволяют развивать наши учреждения, – обратился Денис Боков к собравшимся.

Одним из самых эффективных в регионе считается попечительский совет Елатомского детского дома-интерната. Его возглавляет московский предприниматель Владимир Холин. Попечитель ставит перед собой весьма непростые задачи, о чем он рассказал на заседании.

– Мы организовали ремонт одного из корпусов, мы практически закрываем все дополнительные потребности – есть вещи, которые в силу ограниченности бюджета организовать невозможно: компьютерное оборудование, непредусмотренный текущий ремонт и прочее. Это касается материальной части, но для нас очень важно и нематериальное – изменение мышления людей в учреждении. Мы хотели бы, чтобы персонал понимал, что нельзя останавливаться на достигнутом, что надо и дальше улучшать жизнь, – поделился Владимир Холин.

Координационный совет представителей попечительских советов сформирован в составе 40 человек. Он объединил людей, имеющих отношение как к стационарным учреждениям, так и к комплексным центрам социального обслуживания населения. Планируется, что заседания координационного совета будут проходить раз в полугодие.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 133 (5420) от 25 июля 2017 года
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