По-взрослому

Владимир Путин встретился в образовательном центре «Сириус» с будущим России. На заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся в Йошкар-Оле, был поставлен вопрос о том, чтобы в органах местного самоуправления появились ответственные за эту сферу. Госдума подвела итоги весенней сессии, отметив, что хотя за первый год своей работы она приняла несколько меньше законов, но проработка и качество их стали выше, а обсуждение социально значимых законопроектов проходит с широким привлечением общественности и экспертов. МАКС-2017 собрал рекордное число участников и зрителей и поразил новинками наших авиастроителей. Новые американские санкции в отношении России вызвали обеспокоенность со стороны руководства Евросоюза: здесь усмотрели в продолжении американской антироссийской санкционной политики ущемление своих собственных интересов. Все это вместила в себя минувшая неделя. Но из всего обилия событий самого разного уровня, на мой взгляд, выделяются два: Международный аэрокосмический салон в Жуковском и встреча Президента Владимира Путина с детьми в сочинском «Сириусе». И вот почему. Они очень убедительно показывают, как изменилась наша страна и все мы за последние 15 лет.

Да, можно сетовать на перекосы в нашем образовании. На то, что столько времени не уделялось должного внимания промышленной политике. На привязку нашего бюджета к колебаниям нефтяного рынка. И все эти сетования, конечно же, не беспочвенны, для них есть вполне объективные основания. Но опять же объективности ради заметим: не сразу, но меняет ориентиры наша экономика, уходя от жесткой привязки к состоянию дел на нефтегазовых промыслах. Вот уже и Международный валютный фонд признал на минувшей неделе рост российской экономики в нынешнем году. Вырос спрос на качественное образование. Вместе с изменениями в федеральном Минобре меняются и подходы к этой весьма чувствительной и весьма значимой сфере, от которой зависит завтрашний день страны.

МАКС-2017 – это не только сотни тысяч зрителей. Это не только возросший интерес к новинкам нашего авиапрома. Это демонстрация того прорыва, который совершен буквально за последнее десятилетие. Это высокая оценка наших достижений в авиастроении на международном уровне. И за всем этим – и верно выстроенная государственная политика, и высочайший профессиональный уровень всех, кто занят в этом процессе.

Поразили ребята, которых собрал сочинский «Сириус». Поразили своей взрослостью. Взрослостью вопросов, что задали они главе государства. Уровнем исследований и достижений, которых добились, несмотря на свой еще юный возраст. Отношением к делу. Да, конечно же, «Сириус» отобрал самых-самых умников и умниц со всей страны. Но для того, чтобы такой отбор состоялся, нужна была работа подобных центров в разных российских городах и весях. И такие центры появились. Где-то выросли из традиционных станций юных техников, юннатов и пр. Где-то созданы на совершенно новой, современной базе, часто – на базе научных, академических центров. Совсем скоро такой откроется и у нас в Рязани. В них подрастают, встают на крыло те, кому завтра выводить на совершенно новую орбиту российскую науку, экономику.

И это – принципиально: орбита должна быть новой, так как развитие (вспомним классиков) идет все же по спирали, каждый виток которой – новый шаг, а не одно лишь повторение пройденного. Да, нужно бережно относиться к нашему научному багажу. Но время требует новых подходов, и выиграет завтра тот, кто сегодня опередит время. По этому принципу живут те, кого собирает «Сириус».

Встреча Президента с талантливыми детьми – это встреча с завтрашним днем нашей страны, на которой разговор шел по-взрослому. С такой сменой можно смотреть в будущее с оптимизмом.