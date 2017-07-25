19:28 МСК
Вторник
25 / 07 / 2017
Выпуск № 133 (5420)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
114

По-взрослому

00:01 / Авторская колонка
По-взрослому

Владимир Путин встретился в образовательном центре «Сириус» с будущим России. На заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся в Йошкар-Оле, был поставлен вопрос о том, чтобы в органах местного самоуправления появились ответственные за эту сферу. Госдума подвела итоги весенней сессии, отметив, что хотя за первый год своей работы она приняла несколько меньше законов, но проработка и качество их стали выше, а обсуждение социально значимых законопроектов проходит с широким привлечением общественности и экспертов. МАКС-2017 собрал рекордное число участников и зрителей и поразил новинками наших авиастроителей. Новые американские санкции в отношении России вызвали обеспокоенность со стороны руководства Евросоюза: здесь усмотрели в продолжении американской антироссийской санкционной политики ущемление своих собственных интересов. Все это вместила в себя минувшая неделя. Но из всего обилия событий самого разного уровня, на мой взгляд, выделяются два: Международный аэрокосмический салон в Жуковском и встреча Президента Владимира Путина с детьми в сочинском «Сириусе». И вот почему. Они очень убедительно показывают, как изменилась наша страна и все мы за последние 15 лет.

Да, можно сетовать на перекосы в нашем образовании. На то, что столько времени не уделялось должного внимания промышленной политике. На привязку нашего бюджета к колебаниям нефтяного рынка. И все эти сетования, конечно же, не беспочвенны, для них есть вполне объективные основания. Но опять же объективности ради заметим: не сразу, но меняет ориентиры наша экономика, уходя от жесткой привязки к состоянию дел на нефтегазовых промыслах. Вот уже и Международный валютный фонд признал на минувшей неделе рост российской экономики в нынешнем году. Вырос спрос на качественное образование. Вместе с изменениями в федеральном Минобре меняются и подходы к этой весьма чувствительной и весьма значимой сфере, от которой зависит завтрашний день страны.

МАКС-2017 – это не только сотни тысяч зрителей. Это не только возросший интерес к новинкам нашего авиапрома. Это демонстрация того прорыва, который совершен буквально за последнее десятилетие. Это высокая оценка наших достижений в авиастроении на международном уровне. И за всем этим – и верно выстроенная государственная политика, и высочайший профессиональный уровень всех, кто занят в этом процессе.

Поразили ребята, которых собрал сочинский «Сириус». Поразили своей взрослостью. Взрослостью вопросов, что задали они главе государства. Уровнем исследований и достижений, которых добились, несмотря на свой еще юный возраст. Отношением к делу. Да, конечно же, «Сириус» отобрал самых-самых умников и умниц со всей страны. Но для того, чтобы такой отбор состоялся, нужна была работа подобных центров в разных российских городах и весях. И такие центры появились. Где-то выросли из традиционных станций юных техников, юннатов и пр. Где-то созданы на совершенно новой, современной базе, часто – на базе научных, академических центров. Совсем скоро такой откроется и у нас в Рязани. В них подрастают, встают на крыло те, кому завтра выводить на совершенно новую орбиту российскую науку, экономику.

И это – принципиально: орбита должна быть новой, так как развитие (вспомним классиков) идет все же по спирали, каждый виток которой – новый шаг, а не одно лишь повторение пройденного. Да, нужно бережно относиться к нашему научному багажу. Но время требует новых подходов, и выиграет завтра тот, кто сегодня опередит время. По этому принципу живут те, кого собирает «Сириус».

Встреча Президента с талантливыми детьми – это встреча с завтрашним днем нашей страны, на которой разговор шел по-взрослому. С такой сменой можно смотреть в будущее с оптимизмом.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 133 (5420) от 25 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Помощники со стороны
Попечительские советы при учреждениях соцзащиты региона объединились
Татьяна Железнова
«Подбелка» расширяет границы
На фестивале уличных музыкантов в этом году появится новая, восьмая сцена
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Власть
Для взаимной пользы
Рязанский регион заключил соглашение о сотрудничестве с Воронежской областью
Татьяна Железнова
Праздник
Подарки любимому городу
Праздничная программа, посвященная 922-летию Рязани, продлится три дня
Димитрий Соколов
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Все флаги – к нам
В Рязанской области пройдет I Международный форум древних городов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Открыто о том, что волнует
Состоялось первое заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате области
Ирина Сизова
Общество
Наше общее пространство
Представители Рязанской области участвуют в федеральном форуме «Городская среда»
Людмила Иванова
Общество
Память сердца
Сасовцы увековечили имена земляков, которые в годы войны и мирное время прославили город
Вячеслав Астафьев
Культура
«Подбелка» расширяет границы
На фестивале уличных музыкантов в этом году появится новая, восьмая сцена
Татьяна Железнова
Дата
Легенды государственной безопасности
О былом, достижениях, планах. Только факты
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы