19:28 МСК
Вторник
25 / 07 / 2017
Выпуск № 133 (5420)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
147

Экономика прирастает туризмом

00:01 / Из официальных источников

В Сергиевом Посаде Московской области состоялось заседание Совета ЦФО по вопросам развития туризма под председательством Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Александра Беглова. В заседании приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, руководители субъектов ЦФО, представители туристической отрасли, эксперты. Рязанскую область представил глава региона Николай Любимов.

Темой заседания совета стало развитие внутреннего и въезд­ного туризма в субъектах РФ, находящихся в пределах ЦФО, а также меры по восстановлению в современном формате туристического маршрута «Золотое кольцо», которому в этом году исполняется 50 лет.

Открывая совещание, Полпред Президента России в ЦФО Александр Беглов отметил, что туризм сегодня – одна из немногих отраслей экономики, которая демонстрирует рост. Кроме того, туристическая отрасль – это важный компонент развития малого бизнеса и сферы услуг, генератор новых рабочих мест. По его словам, каждый турист, приезжая в регион, поддерживает не менее трех рабочих мест. «Беспрецедентный рост переживает сегодня культурный туризм, на него приходится около 40 процентов всего глобального туризма, – сказал Александр Беглов. – У центральной России особое место в туристической индустрии. Здесь зарождалось русское государство, здесь сосредоточена наша историческая память. Такой концентрации культурно-исторических достопримечательностей нет нигде в стране. Тем не менее этот потенциал реализуется не в полной мере».

По словам Полпреда Президента РФ в ЦФО, регионы центральной России активно развивают туристические направления. Девять субъектов ЦФО, в числе которых и Рязанская область, участвуют в федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма, что уже позволило повысить туристическую привлекательность этих регионов. «Для того чтобы сделать существенный рывок в этом направлении, надо решать несколько проблем. В первую очередь – наладить эффективное взаимодействие между регионами, – отметил Александр Беглов. – Сегодня в планах министерства культуры РФ и Ростуризма – создание новой целевой программы, основой которой должны стать именно межрегиональные проекты. Субъектам ЦФО уже сейчас нужно активно подключаться к подготовке программы и готовить предложения».

В рамках совещания с докладами о состоянии туристической отрасли в регионах выступили руководители субъектов ЦФО. О развитии внутреннего и въездного туризма в Рязанской области доложил глава рязанского региона Николай Любимов. По его словам, регион имеет огромный культурный, исторический и рекреационный потенциал, удобное географическое положение, развитую транспортную сеть, инициативное бизнес-сообщество. Кроме того, в Рязанской области активно развивается туристическая инфраструктура, в том числе благодаря поддержке Правительства РФ и участию региона в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». «Еще несколько лет назад нехватка современной инфраструктуры являлась основным сдерживающим фактором развития отрасли. Сегодня ситуация значительно улучшилась, во многом благодаря участию региона в федеральной программе с проектом по созданию туристско-рекреационного кластера «Рязанский», – сказал Николай Любимов. – Программа стала мощной движущей силой для всей региональной тур­индустрии: появились крупные инфраструктурные объекты, с возможностью организации семейного и активного отдыха, деловых мероприятий. Сформировался такой сегмент, как хостелы, получил развитие рынок мини-отелей».

По словам главы рязанского региона, объем привлеченных в туристическую отрасль внебюджетных средств уже составил более 2,6 млрд. рублей. До конца 2018 года эта цифра достигнет более 3 млрд. рублей. Николай Любимов отметил, что с учетом полученных положительных результатов уже разработана концепция нового кластера «Касимовский». «Основу кластера составят объекты города Касимова – исторического поселения федерального значения. В качестве модели рассматривается муниципально-частное партнерство. Проект предложен для включения в концепцию новой федеральной программы по туризму в составе дестинации «Центральная Россия», – сказал Николай Любимов.

Говоря о включении Рязанской области в федеральные и межрегиональные туристические маршруты, Николай Любимов отметил, что в этом направлении правительством региона проводится большая работа. В частности, Рязанская область представлена в проекте «Русские усадьбы». Регион представлен в проекте 10 культурными объектами. Региональная разработка «Дом с мезонином. Гнездо семьи и рода» включена в перечень 11 брендовых маршрутов. «Еще один проект «Россия – родина космонавтики», от ЦФО в проекте участвуют 5 регионов. Рязанская часть маршрута будет включать, наряду с музеем К.Э. Циолковского на его родине в с. Ижевское, музей И.П. Павлова, музей НИИ пчеловодства и еще ряд объектов», – сказал Николай Любимов. В рамках доклада глава региона также предложил рассмотреть на федеральном уровне механизмы и формы поддержки малых городов, являющихся историческими поселениями федерального значения.

В беседе с представителями СМИ глава рязанского региона Николай Любимов рассказал о предложениях по укреплению межрегионального информационного сотрудничества. «Нам необходимо заключать соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между регионами и между информационно-туристическими центрами, – сказал Николай Любимов. – Поскольку большую часть туристов в Рязанской области составляют жители Москвы и Подмосковья, мы предложили рассмотреть возможность размещения постоянной фотовыставки достопримечательностей регионов ЦФО в одном из московских парков».

Кроме того, по словам Николая Любимова, перспективными направлениями отрасли могут стать туризм для пенсионеров и детский туризм. «У нас уже есть хороший опыт по развитию детского туризма – проект министерства культуры РФ «Моя Россия», участниками которого стали тысячи школьников всей страны. Рязанская область, в качестве принимающей стороны, присоединилась к проекту в 2016 году. Было бы правильно, чтобы аналогичные программы продолжались, – сказал глава региона. – Сейчас ведется работа над созданием проекта «Школьное путешествие по Рязанской области», включающего программы с посещением музеев, театров, природных территорий, промышленных предприятий, которые должны соотноситься со школьными учебными планами, что позволит расширить знания школьников по предметам».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 133 (5420) от 25 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Вести районов
Все флаги – к нам
В Рязанской области пройдет I Международный форум древних городов
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Власть
Для взаимной пользы
Рязанский регион заключил соглашение о сотрудничестве с Воронежской областью
Татьяна Железнова
Праздник
Подарки любимому городу
Праздничная программа, посвященная 922-летию Рязани, продлится три дня
Димитрий Соколов
Вести районов
Вести районов
Общество
Открыто о том, что волнует
Состоялось первое заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате области
Ирина Сизова
Общество
Наше общее пространство
Представители Рязанской области участвуют в федеральном форуме «Городская среда»
Людмила Иванова
Общество
Память сердца
Сасовцы увековечили имена земляков, которые в годы войны и мирное время прославили город
Вячеслав Астафьев
Общество
Помощники со стороны
Попечительские советы при учреждениях соцзащиты региона объединились
Татьяна Железнова
Культура
«Подбелка» расширяет границы
На фестивале уличных музыкантов в этом году появится новая, восьмая сцена
Татьяна Железнова
Дата
Легенды государственной безопасности
О былом, достижениях, планах. Только факты
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы