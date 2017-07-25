Все флаги – к нам

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Выпуск № 133 (5420)
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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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00:01 / Из официальных источников
В Рязанской области пройдет I Международный форум древних городов

С такой инициативой выступил глава рязанского региона Николай Любимов 21 июля в ходе заседания Совета по туризму при Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, который проходил в Сергиевом Посаде.

Международный форум древних городов планируется провести в Рязани в августе 2018 года. Предполагается, что в нем примут участие представители городов, возраст которых насчитывает более 500 лет. В программе форума – обсуждение общих проблем и обширная культурная программа. Рязань, как один из древнейших городов не только среди регионов ЦФО, но и России, выступает организатором и площадкой для проведения мероприятия.

По словам главы рязанского региона Николая Любимова, каких-либо объединений древних городов до сих пор не существует, однако у всех них есть большое количество похожих проблем: это и сохранение архитектуры, культурных традиций, промыслов, гастрономии, и вопросы развития городской среды.

«Эти вопросы должны рассматриваться с участием древних городов мира, ведь каждый такой город имеет свой путь развития, свой уникальный опыт сохранения наследия», – сказал Николай Любимов. Инициатива главы региона Николая Любимова была поддержана Советом ЦФО по вопросам развития туризма при Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 133 (5420) от 25 июля 2017 года
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