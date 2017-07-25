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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Наше общее пространство

00:01 / Общество
Представители Рязанской области участвуют в федеральном форуме «Городская среда»
Автор фото: Людмила Иванова | Наше общее пространство
Фото автора.

Форум, посвященный вопросам благоустройства городской среды и общественных пространств российских городов, инициированный партией «Единая Россия», проходит в столице Кубани – Краснодаре.

Работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок, после которых состоится пленарное заседание.

Речь идет о лучших практиках благоустройства, о вовлечении в этот процесс бизнеса и жителей, о развитии общественных пространств, в том числе в малых городах.

Рязанскую область на форуме представляют семь делегатов. В их числе – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев. Он участвует в работе дискуссионной площадки «Городские общественные пространства».

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Ремонт дворов и приведение в порядок общественных пространств распланируют в Рязанской области на ближайшие пять лет.

Об этом во время проходящего сейчас в Краснодаре форума «Городская среда» рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев.

Он уточнил, что региональная программа по совершенствованию городской среды на ближайшую пятилетку будет готова уже к осени.

В настоящее время в Рязанской области реализация проекта «Городская среда» только началась. В него включились 20 муниципалитетов. Одних только дворов в этом году должно быть отремонтировано более 300.

По словам Андрея Савичева, проект «Городская среда» для региона крайне необходим. Дворы многоквартирных домов област­ного центра приводятся в порядок очень медленно, а в районах области они не ремонтировались никогда.

В рамках «Городской среды» вместе с ремонтом дворовых территорий в области начали приводить в порядок общественные пространства. Самый крупный проект – благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани. Это еще и пример вовлечения бизнеса в обустройство общественного пространства в городе.

Как сказал Андрей Савичев, региональная программа по формированию благоприятной городской среды будет составлена так, чтобы ею были охвачены максимум муниципалитетов, были учтены все пожелания жителей многоквартирных домов.

– Важно понять, что нужно нашим гражданам: велодорожки, скамейки, цветники, фонтаны... И уже исходя из этого должна проектироваться инфраструктура общественного пространства, – подчеркнул Андрей Савичев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 133 (5420) от 25 июля 2017 года
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