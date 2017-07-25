Для взаимной пользы

Рязанский регион заключил соглашение о сотрудничестве с Воронежской областью

Подписание документа состоялось в правительстве Рязанской области. Подписи под соглашением поставили глава рязанского региона Николай Любимов и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Соглашение предполагает взаимодействие практически по неограниченному кругу вопросов – в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Инициатором подписания документа выступил Николай Любимов. По его словам, соглашение позволит регионам перенимать друг у друга лучший опыт и практики.

– Воронежская область известна своими достаточно серьезными успехами в промышленности, в сельском хозяйстве. Кроме того, Воронежская область сделала серьезные успехи в социальной сфере, и многие методы и наработки мы можем применять в рязанском регионе, чтобы нам не придумывать ничего заново, – отметил Николай Любимов.

Алексей Гордеев указал на важность развития горизонтальных связей между регионами.

– Мы часто переоцениваем роль федерального центра, Москвы в решении всех социально-экономических задач, и я вижу большой резерв в развитии именно горизонтальных связей, когда регионы содействуют развитию друг друга в торгово-экономическом плане, науке, культуре и других сферах, – сказал Алексей Гордеев.

По его словам, сегодня наиболее активное сотрудничество между Рязанской и Воронежской областями идет в рамках оборонно-промышленного комплекса: АО «Рязанский радиозавод» участвует в создании военно-технической продукции в составе воронежского концерна «Созвездие». Сложились связи по поставкам продовольствия из Воронежа (область занимает пятое место в стране по валовому сбору зерна) в Рязань. В то же время из Рязанской области в Воронеж везут горюче-смазочные материалы. Теперь рязанским и воронежским предпринимателям, руководителям промышленных и сельхозпредприятий предстоит лучше узнать потребности и возможности друг друга. Стороны уже договорились об обмене бизнес-миссиями.

Николай Любимов подчеркнул, что Рязанская область готова предоставить землю сельхозпроизводителям и предпринимателям из Воронежа, поскольку в южном регионе практически сто процентов земельных угодий возделывается, и порой для расширения производства не хватает площадей.

Воронежский губернатор, в свою очередь, заявил о возможности создания совместных производств, которые объединили бы кадровый, научный, образовательный потенциал областей.

Руководители регионов говорили на встрече и об исторических, культурных скрепах между Рязанью и Воронежем. Вспомнили о том, что границы Рязанского княжества когда-то доходили до реки Воронеж, и о том, что именно Воронеж, где 2 августа 1930 года был высажен первый воздушный десант, называют родиной элитных воздушно-десантных войск, тогда как Рязань по праву считается столицей десантников.

Не чужая Рязанская область и для самого Алексея Гордеева: он в детстве с трех до семи лет жил в Касимовском районе, откуда родом его родители. «Земляки», – так обратился воронежский руководитель к рязанцам.

– Мы относимся с большим благоговением и уважением к рязанской земле, понимая, что это история России, и помня, какие духовные, культурные скрепы нас объединяют, – отметил глава Воронежской области.

Точки зрения

Николай Любимов,

врио губернатора Рязанской области:

– Уверен, что горизонтальные связи дают сейчас больше возможностей, чем связи через федеральный центр, потому что люди ездят сами, узнают о номенклатуре продукции, возможностях и договариваются о кооперации. Мы воспользуемся соглашением, чтобы такие связи укреплять и развивать.

Алексей Гордеев,

губернатор Воронежской области:

– На сегодняшний день товарооборот Воронежской области с Рязанской примерно 5 миллиардов 200 миллионов рублей, и в ближайшие два-три года эту сумму можно, как минимум, удвоить. Для этого мы подписываем соглашение и создадим все необходимые условия.