19:27 МСК
Вторник
25 / 07 / 2017
Выпуск № 133 (5420)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
160

Для взаимной пользы

00:01 / Власть
Рязанский регион заключил соглашение о сотрудничестве с Воронежской областью
Автор фото: Александр Королев | Для взаимной пользы
Фото: Александр Королев.

Подписание документа состоялось в правительстве Рязанской области. Подписи под соглашением поставили глава рязанского региона Николай Любимов и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Соглашение предполагает взаимодействие практически по неограниченному кругу вопросов – в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Инициатором подписания документа выступил Николай Любимов. По его словам, соглашение позволит регионам перенимать друг у друга лучший опыт и практики.

– Воронежская область известна своими достаточно серьезными успехами в промышленности, в сельском хозяйстве. Кроме того, Воронежская область сделала серьезные успехи в социальной сфере, и многие методы и наработки мы можем применять в рязанском регионе, чтобы нам не придумывать ничего заново, – отметил Николай Любимов.

Алексей Гордеев указал на важность развития горизонтальных связей между регионами.

– Мы часто переоцениваем роль федерального центра, Москвы в решении всех социально-экономических задач, и я вижу большой резерв в развитии именно горизонтальных связей, когда регионы содействуют развитию друг друга в торгово-экономическом плане, науке, культуре и других сферах, – сказал Алексей Гордеев.

По его словам, сегодня наиболее активное сотрудничество между Рязанской и Воронежской областями идет в рамках оборонно-промышленного комплекса: АО «Рязанский радиозавод» участвует в создании военно-технической продукции в составе воронежского концерна «Созвездие». Сложились связи по поставкам продовольствия из Воронежа (область занимает пятое место в стране по валовому сбору зерна) в Рязань. В то же время из Рязанской области в Воронеж везут горюче-смазочные материалы. Теперь рязанским и воронежским предпринимателям, руководителям промышленных и сельхозпредприятий предстоит лучше узнать потребности и возможности друг друга. Стороны уже договорились об обмене бизнес-миссиями.

Николай Любимов подчеркнул, что Рязанская область готова предоставить землю сельхозпроизводителям и предпринимателям из Воронежа, поскольку в южном регионе практически сто процентов земельных угодий возделывается, и порой для расширения производства не хватает площадей.

Воронежский губернатор, в свою очередь, заявил о возможности создания совместных производств, которые объединили бы кадровый, научный, образовательный потенциал областей.

Руководители регионов говорили на встрече и об исторических, культурных скрепах между Рязанью и Воронежем. Вспомнили о том, что границы Рязанского княжества когда-то доходили до реки Воронеж, и о том, что именно Воронеж, где 2 августа 1930 года был высажен первый воздушный десант, называют родиной элитных воздушно-десантных войск, тогда как Рязань по праву считается столицей десантников.

Не чужая Рязанская область и для самого Алексея Гордеева: он в детстве с трех до семи лет жил в Касимовском районе, откуда родом его родители. «Земляки», – так обратился воронежский руководитель к рязанцам.

– Мы относимся с большим благоговением и уважением к рязанской земле, понимая, что это история России, и помня, какие духовные, культурные скрепы нас объединяют, – отметил глава Воронежской области.

Точки зрения

Николай Любимов,
врио губернатора Рязанской области:

– Уверен, что горизонтальные связи дают сейчас больше возможностей, чем связи через федеральный центр, потому что люди ездят сами, узнают о номенклатуре продукции, возможностях и договариваются о кооперации. Мы воспользуемся соглашением, чтобы такие связи укреплять и развивать.

Алексей Гордеев,
губернатор Воронежской области:

– На сегодняшний день товарооборот Воронежской области с Рязанской примерно 5 миллиардов 200 миллионов рублей, и в ближайшие два-три года эту сумму можно, как минимум, удвоить. Для этого мы подписываем соглашение и создадим все необходимые условия.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 133 (5420) от 25 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области обманутым дольщикам помогут финансисты

Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с банком «ФК «Открытие»

Рязанский регион заключил соглашение о сотрудничестве с Воронежской областью

Подарки любимому городу
Праздничная программа, посвященная 922-летию Рязани, продлится три дня
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Экономика прирастает туризмом
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Все флаги – к нам
В Рязанской области пройдет I Международный форум древних городов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Открыто о том, что волнует
Состоялось первое заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате области
Ирина Сизова
Общество
Память сердца
Сасовцы увековечили имена земляков, которые в годы войны и мирное время прославили город
Вячеслав Астафьев
Общество
Помощники со стороны
Попечительские советы при учреждениях соцзащиты региона объединились
Татьяна Железнова
Авторская колонка
По-взрослому
Галина Зайцева
Культура
«Подбелка» расширяет границы
На фестивале уличных музыкантов в этом году появится новая, восьмая сцена
Татьяна Железнова
Дата
Легенды государственной безопасности
О былом, достижениях, планах. Только факты
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы